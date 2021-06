Tempo di lettura: 3 minuti

Nel 2020, il premier indiano Narendra Modi, ha esortato i connazionali a praticare lo yoga ai tempi del Coronavirus, perché “ha un potenziale benefico per le sfide della mente e del corpo”.

Mai come in questo momento abbiamo bisogno di “uno scudo protettivo” che ci fortifichi, anche dal punto di vista psicologico.

Lo yoga aiuta a trovare un equilibrio fisico e mentale; diminuisce stress e stati di ansia, migliora la qualità del sonno e l’umore, oltre a rinforzare il fisico. Se poi lo si pratica nell’abbraccio della natura, il risultato è sinergico.

In Sicilia, il cuore del Baglio Occhipinti – splendido country relais – batte al ritmo lento e inarrestabile della natura e della luna, delle vigne, dei campi di grano antico di Tumminia e del coloratissimo orto. Immersi tra 10 ettari di campagna ragusana, con lo sguardo rivolto ai monti Iblei, il sabato mattina ci si può dedicare alle lezione di yoga all’aperto, nel giardino mediterraneo, per poi continuare la full immersion in quest’angolo di paradiso con una passeggiata in vigna, un pranzo biologico o un massaggio nell’agrumeto (Tel. 349 3944359).

In Alto Adige, a Kranebitt (BZ), sopra Bressanone, Haller Suites & Restaurant, struttura a terrazzamenti immersa in un vigneto, propone lo yoga sul morbido tappetino d’erba della vigna, tra i profumi dell’estate e dell’aria pura, guidati da un team di insegnanti di yoga, tra grandi spazi e un orizzonte a perdita d’occhio. Da giugno il programma è settimanale: dal saluto al sole di primo mattino o al tramonto. A volte la sessione è accompagnata da uno spuntino AperO o dalla colazione insieme al gruppo. Per mantenere le distanze il numero dei partecipanti è limitato (Tel. 0472834601).

A San Vigilio di Marebbe (BZ), all’Excelsior Dolomites Life Resort, che sorge all’ingresso del grande Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies ed è incorniciato dalle Dolomiti, una volta alla settimana l’istruttrice propone il “saluto al sole” sulla terrazza Zen, con rasserenante vista panoramica sulle vette. Il relax continua poi tra i 2500 metri quadrati dedicati al benessere, tra piscine, saune e aree lounge e con il programma di escursioni guidate giornaliere nell’abbraccio della natura (Tel. 0474 501036).

Sull’immenso specchio d’acqua del Lago di Garda svetta il Lido Palace di Riva del Garda (TN), hotel 5 stelle che quest’anno, come novità, propone una vacanza Yoga incentrata sul benessere e sulla cura del corpo.

La proposta comprende 2 pernottamenti con prima colazione inclusa (ampia scelta di deliziosi prodotti dolci e salati e incantevole vista sul lago), 2 lezioni di Yoga con istruttore nel bellissimo giardino (ogni lezione dura 50 minuti), a disposizione 1 tappetino e accessori per facilitare nella pratica e per il raggiungimento delle posizioni, 2 centrifugati detossinanti ideali per calmare e purificare corpo e mente al termine della lezione.

E ancora ingresso alla CXI SPA fino a mezzogiorno del giorno di partenza, voucher di 20 euro da utilizzare su una selezione trattamenti alla CXI Spa e Luxury Spa Kit: zaino a sacca in tessuto contenente un guanto kessa per l’esfoliazione del corpo, un kit completo di bagnoschiuma, crema corpo, shampoo e balsamo al Neroli da utilizzare nel percorso delle zone umide (Tel. 0464 021899).

A Cesenatico (FC) la grande spiaggia si srotola davanti agli occhi degli appassionati di yoga come un lunghissimo tappetino.

È qui, al mattino presto, nel lido privato dei Ricci Hotels che si svolgono 2 o 3 volte a settimana le lezioni che fanno parte del ricco programma di attività degli Hotel Valverde, Sport e Nettuno. L’insegnante propone una serie di posizioni e tecniche di respirazione adatte anche ai principianti, che, oltre a donare salute, forza e longevità, apportano grandi benefici alla mente. (Numero verde 800 014 040).

Infine in Molise, l’albergo diffuso Borgotufi a Castel del Giudice (IS) organizza escursioni nei meleti biologi Melise (nati dal recupero di terreni un tempo abbandonati) con momenti di yoga nella natura.

I partecipanti a seguito della guida ambientale escursionistica, a partire dalla terrazza panoramica di Borgotufi, attraversano il paese per incamminarsi lungo un sentiero tra boschi e meleti fino al fiume Sangro. Il percorso prosegue tra le mele, con tappe all’Apiario di Comunità, al Giardino delle Mele Antiche e nel luppoleto della birra agricola Maltolento. Infine, giunti in una radura, si partecipa ad una lezione di yoga con l’insegnante. (Tel. 0865946820)