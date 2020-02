Tempo di lettura: 2 minuti

Nella 4ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile girone Nord continua la marcia al comando della capolista Akronos Moncalieri (Trucco 13) che a fatica supera le milanesi del Ponte Casa d’Aste SanGa Milano (Beretta 19) e mantiene 2 punti di vantaggio sulla Parking Graf Crema (Zagni 14) che a fatica supera la Mapp Tools Carugate (Diotti 12), mentre il podio è completato dalla Ecodent Alpo Villafranca (Policari 14) che a sorpresa cade in casa contro la neopromossa MantovAgricoltura San Giorgio 2000 (Ruffo 19), in un match molto sentito da entrambe le squadre.

Ai piedi del podio troviamo la Itas Alperia Bolzano (Fall 17) che vince a fatica sul difficile campo della neopromossa Sarcedo (Santarelli 12) e stacca di 2 punti la Mapp Tools Carugate, sconfitta a Crema dalla Parking Graf.

Alle spalle della formazione milanese cade a sorpresa la Autosped Castelnuovo Scrivia (Podrug 21) che cede dopo un overtime sul non facile campo della Fassi Gru Albino (Baiardo 21), mentre appena sotto troviamo le milanesi del Ponte Casa d’Aste SanGa Milano, sconfitte sul campo della capolista Akronos Moncalieri.

Alle spalle della formazione milanese è piena bagarre per il terzetto composto da Fanola Lupe San Martino di Lupari (Toffolo 13) che passa sul campo del pericolante Giants Marghera (Grattini 16), Delser Crich Udine (Vente 17) che si impone a fatica e solo nei minuti finali contro il fanalino di coda Velcofin Interlocks Vicenza (Monaco 19) e Fassi Gru Albino che supera dopo un overtime la Autosped Castelnuovo Scrivia.

Alle spalle di questo terzetto troviamo la coppia composta da Sarcedo superata in casa dall’Itas Alperia Bolzano e MantovAgricoltura San Giorgio 2000 che a sorpresa si impone in trasferta sul campo delle più quotate veronesi dell’Ecodent Alpo Villafranca.

In zona playout ha osservato il turno di riposo Ponzano Veneto. Infine è sempre aperta la lotta per evitare la retrocessione in serie B tra Giants Marghera e Velcofin Interlocks Vicenza, con le veneziane avanti di soli 2 punti sulle beriche.