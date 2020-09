Ponte di Legno, Brescia. Torna, per il secondo anno consecutivo, A.R.M.O.N.I.A. il progetto di Regione Lombardia ed ERSAF, in collaborazione con l’Associazione Slow Music.

Dopo le due prime tappe nelle province di Como e Lecco, sbarca a Brescia a Ponte di Legno in Valle Camonica il 12 settembre. A.R.M.O.N.I.A. va in scena in un altitudine media, tra 1000 e 1100 m slm. Natura, ambiente e musica. Dalla canzone d’autore, italiana e internazionale, alla ricerca vocale con l’uso dell’elettronica. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, con l’obbligo di indossare le mascherine di protezione.

A.R.M.O.N.I.A. è un progetto dell’Associazione Slow Music, nato per le foreste lombarde in collaborazione con Regione Lombardia ed ERSAF.

La seconda edizione di A.R.M.O.N.I.A. (Ambiente Risorse Musica Opportunità Natura Identità Arte), un progetto sostenibile di Slow Music, riparte nel mese di settembre. Unendo l’importanza della rivalutazione artistica con quella ambientale, Slow Music ha pensato di valorizzare il patrimonio forestale di montagna, ricco di paesaggi suggestivi d’indiscutibile bellezza, creando eventi culturali unici, di grande qualità, in sintonia e nel rispetto della natura dei luoghi.

La terza tappa del 12 settembre a Ponte di Legno in località S. Apollonia, dove dalle ore 14.30 fino alle 18 si esibiranno Luisa Cottifogli e Marianne Gubri, Damien McFly, cinque artisti che hanno partecipato al contest nazionale Noi & Springsteen (Federica Crasnich, Due To Teas, Roberta Finocchiaro, Luigi Mariano, The Matcha Sip)) e Stu Larsen.

ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – è un ente strumentale di Regione Lombardia, incaricato di svolgere attività tecniche e promozionali per lo sviluppo dei settori agricolo e forestale e per il territorio rurale, privilegiando trasversalità, multifunzionalità e integrazione.