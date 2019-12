Tempo di lettura: 3 minuti

Da Porta S.Angelo lo sguardo si perde tra la macchia mediterranea ed i campi giallo ocra per poi spingersi oltre, cercando di riconoscere i contorni della Puglia.

Alle spalle la candida abbazia in tufo: è da qui che i monaci benedettini sorvegliavano il proprio territorio.

L’Abbazia di San Michele Arcangelo è il più importante monumento di Montescaglioso – provincia di Matera – ed uno dei più significativi della Basilicata. L’attestazione più antica della presenza benedettina a Montescaglioso risale all’893 d.C., ma l’abbazia fu fondata nella seconda metà dell’XI secolo dalla famiglia normanna dei Macabeo che la dotò di cospicue proprietà, chiese, casali e feudi.

Si stima che negli ultimi decenni del XII secolo le proprietà del monastero si estendessero, oltre che nella zona di Montescaglioso, lungo la fascia costiera metapontina e nelle aree interne del materano. Dopo un lungo periodo di decadenza, nel 1484 l’abbazia fu annessa alla congregazione di S.Giustina da Padova che restaurò ed ampliò il monastero.

Il nuovo ordine insediatosi a Montescaglioso si distinse per la capacità di amministrare il patrimonio recuperando i beni dispersi ed usurpati, restaurando edifici e chiese, dedicandosi allo sviluppo delle colture di olio, vini e formaggi. Con il completamento dei chiostri e di buona parte del secondo piano, l’abbazia assunse sostanzialmente l’odierna configurazione.

Nel 1784 i monaci si videro però costretti ad abbandonare il monastero in quanto venne loro contestata la reale proprietà dei terreni. Sono state rinvenute delle vere e proprie cause intentate contro di loro. Con il trasferimento all’ex collegio dei Gesuiti portarono con sé tutte le opere d’arte, la biblioteca e l’archivio conservati nell’abbazia. Oggi è possibile visitare solo parte della struttura in quanto sono in corso lavori di restauro e di ristrutturazione.

A piano terra nella stanza del Capitolo (la stanza nella quale venivano prese le decisioni) si conservano le immagini dei fondatori di alcuni ordini monastici (Certosini, Cistercensi, Silvestrini, Cavalieri di Malta).

Nei quattro angoli dei portici troviamo affrescati gli arcangeli Michele e Raffaele, S.Benedetto e S.Scolastica alle cui spalle si intravede l’abbazia di Montescaglioso.

Al piano superiore, nella stanza dove era ubicata la biblioteca, troviamo diversi affreschi delle Virtù Teologali e dei filosofi greci Aristotele, Platone, Pitagora, Diogene e gli stemmi dell’abbazia e dell’ordine cassinese.

L’abbazia può essere considerata anche una grande macchina per la raccolta dell’acqua piovana in quanto nei sotterranei sono state recentemente trovate dodici cisterne dalla capacità di mezzo milione di litri d’acqua che servivano per risolvere il problema della siccità.

Montescaglioso offre ai visitatori, oltre ad un ricco patrimonio artistico, notevoli bellezze paesaggistiche: la difesa San Biagio, per esempio, area preparco del Parco della Murgia Materana (dove si nascondevano i briganti), e le ultime piattaforme calcaree della Murgia che qui affondano, sommerse dai riporti appenninici.

Anche la fauna è ricca e variopinta: non è difficile incontrare di notte le volpi che, velocissime, attraversano la strada, così come può capitare di incappare negli istrici e in alcune specie di serpenti.

Ma quello che più di tutti rappresenta queste zone e che si sta cercando di tutelare, è il falco grillaio, un piccolo rapace la cui popolazione si è drasticamente ridotta a causa delle modifiche ambientali (come l’espansione delle aree abitate e produttive nelle campagne e la rimozione dei coppi dai centri abitati dove ama fare il nido) e del massiccio uso dei pesticidi sulle coltivazioni, che hanno comportato un forte diminuzione delle sue fonti di nutrimento (grilli e cavallette).

Tuttavia se a febbraio, col naso all’insù, vedete un uccello restare immobile controvento, sospeso a mezz’aria con le ali aperte, vorrà dire che il piccolo grillaio, dall’Africa, ha scelto ancora una volta i coppi dell’abbazia di San Michele per tornare a nidificare.