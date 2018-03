Tempo di lettura: 3 minuti

Castelvetro, Piacenza. Etty Hillesum è una donna diventata emblema di una donna che oltre tutti i fili spianti, interiori ed esteriori, ha voluto “pensare col cuore”, alla ricerca di una sorgente molto profonda, il divino che è in noi, da riscoprire e liberare.

Il suo animo rivivrà nella parole lette da Chiara Tambani in occasione della Festa della Donna, giovedì 8 marzo alle ore 21, alla sala Locatelli della Biblioteca comunale, Insieme a Chiara ci sarà anche Matteo Corradini, scrittore, regista teatrale, ebraista, uno dei massimi studiosi italiani di Etty Hillesum. La serata organizzata dall’associazione Ge.Ka.

Etty Hillesum, ragazza ebrea di Amsterdam, che in un mondo dominato dall’odio e dalla violenza perpetrata dal regime nazista, sceglie la strada dell’amore, come unica via possibile per costruire un mondo di pace.

Siamo nel 1941 a Amsterdam, Etty Hillesum è una ragazza di 27 anni, libera, indipendente, viene da una famiglia ebrea laica, è laureata in giurisprudenza e studia lingue slave, è appassionata di letteratura e musica. Etty è una ragazza alla continua ricerca del senso della vita e sente dentro di sé un grandissimo amore per l’umanità, che ancora non sa bene come indirizzare.

Nel 1941 conosce Julius Spier, psicoterapeuta tedesco rifugiato ad Amsterdam, fondatore della psicochirologia, la scienza che studia le linee della mano. Spier è soprattutto un uomo buono, un uomo illuminato, che dedica la sua vita ad aiutare gli altri e diventerà per Etty una guida spirituale, che la condurrà verso la scoperta della presenza del divino in ogni essere umano, verso quel sentimento di compassione e di pietà per tutte le persone, che Etty già sentiva forte dentro di sé.

Siamo però in un periodo dominato dall’odio e dalla violenza: l’Olanda è appena stata invasa dai tedeschi e Etty assiste giornalmente alle crudeltà perpetrate dai nazisti contro gli ebrei, vede i suoi amici e professori, rapiti, torturati, uccisi, gli ebrei privati di tutti i loro diritti e portati prima nel ghetto e poi deportati nei campi di concentramento.

E proprio in questa realtà che sembra soccombere al male, Etty fa una scelta davvero controcorrente. Etty sceglie di amare, tutti, in modo incondizionato, e di amare anche il proprio nemico. Scrive nel suo diario: “Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso, se ogni uomo si sarà liberato dall’odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest’odio e l’avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. E’ l’unica soluzione possibile”. Etty sceglie quindi l’amore, come unica via percorribile. Scrive ancora nel suo diario “Odiare non è nel mio carattere. Se, in questo periodo, io arrivassi a odiare, sarei ferita nella mia anima e dovrei cercare di guarire il più presto possibile”.

“Non è Dio responsabile verso di noi, ma siamo noi responsabili verso Dio” scrive ancora Etty.

Finché, un giorno di settembre del 1943, viene fatta salire su un treno per Auschwitz dove morirà nel novembre del 1943. Le ultime parole di Etty sono scritte su un biglietto che Etty è riuscita a lanciare fuori dal treno che la sta portando ad Auschwitz. Questo biglietto è stato trovato da alcuni contadini e successivamente consegnato agli amici di Etty. Su questo biglietto c’era scritto: Abbiamo lasciato il campo cantando.