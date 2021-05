Tempo di lettura: 2 minuti

Brescia. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…” Recita l’articolo 21 della Costituzione, l’associazione Cultura Libera, nell’ambito delle iniziative di Manifesto Costituente ANPI dedicate all’approfondimento di vari articoli della Costituzione, propone per martedì 25 maggio ore 18, in diretta sulle pagine Facebook di Cultura Libera e Manifesto Costituente, un incontro dedicato all’art.21 della Costituzione che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero.

Titolo: Libertà di manifestazione del pensiero e social network. fake news, hate speeh, negazionismo.

L’articolo 21 è basilare per una democrazia, ma, all’interno dei social network, rivela un lato oscuro al quale si deve porre rimedio iniziando con alcune domande: la libertà di espressione deve avere dei confini e se si quali? deve essere lecito diffondere false notizie che mirano a orientare l’opinione pubblica verso convinzioni sbagliate che possono avere pericolose ricadute sui comportamenti individuali e collettivi? deve essere lecito usare un linguaggio calunnioso e/o offensivo per scaricare aggressività e distruttività ai danni di persone che ne possono avere gravi danni? Da tempo vediamo un proliferare di informazioni, una vera e propria infodemia, che entrano in ambiti estremamente delicati quali la salute del singolo e delle comunità.

Anche in piena pandemia abbiamo visto crescere il fronte dei negazionisti, ma già in precedenza i social erano pervasi da informazioni pseudo mediche che inducono a curarsi con “cure” di fantasia non verificate e spesso nemmeno basate sulla osservazione empirica.

Ora c’è una campagna contro i vaccini che diffonde idee assolutamente infondate scientificamente, ma che fanno presa sull’immaginario di tanti; il loro effetto è però quello di screditare le istituzioni e la scienza. Il diritto ad avere idee personali si sta trasformando nella pretesa di avere il diritto a vivere in modo estremo la propria soggettività senza il minimo senso di responsabilità verso gli altri. Sembra che questa idea di libertà che si sta diffondendo rappresenti, in realtà, l’obiettivo di far implodere le istituzioni e la società civile il cui fondamento sta anche nel riconoscimento delle competenze, nella acquisizione di saperi, nella verifica delle informazioni, nel confronto onesto fra differenti pensieri.

Sarà dunque un incontro articolato su un tema di grande attualità e importanza. Ospiti sono Maura Gangitano, filosofa, scrittrice, fondatrice del progetto Tlon e Marco Ladu, dottorando presso facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Brescia, stagista presso Corte Costituzionale in Roma, introdurranno l’incontro Anna Seniga e lo storico Rolando Anni.