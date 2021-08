Tempo di lettura: 4 minuti

Assalto alla diligenza. Capitava anche fra le località attraversate, poi, da quelle strade ferrate che ne avrebbero, in seguito, ereditato il servizio di collegamento e di trasporto, ascritto al subentrare di treni, incardinati nelle ramificazioni infrastrutturali di una ferrovia.

Veicolo trainato da cavalli, solitamente nella itinerante fattispecie di un tiro a quattro, ma anche più, esemplari, la diligenza seguiva tratte prefissate, al pari delle modalità attuali del rendere servizio ai passeggeri, rispetto al loro più differente trovarsi a viaggiare.

Nell’estemporaneità viaggiante, lanciata nel rispettivo movimento, fra umani ed animali, la dinamica in scorrimento poteva contemperare anche un drammatico cambiamento nel cronoprogramma intaccato dai più disparati imprevisti che ne compromettevano il buon esito, nella funesta deriva di un diverso travaso di tempo.

Come ad esempio, lungo le enormi distese pianeggianti lombarde che erano state osservate, in un dato caso particolare, fra le cronache rilevate dal “Giornale di Mantova” del 16 ottobre 1855, si era fatto strada questo avvenimento che pare ricalcare le versioni più stereotipate del genere di assalti alla diligenza come, mediante certe pellicole cinematografiche, risultano raccontate nelle contestualizzazioni americane alle quali, popolarmente, appaiono di fatto maggiormente consegnate: “Cremona, 12 ottobre. Jeri sera, tra le 7 e le 8 pomeridiane, sulla strada postale che da Mantova conduce a Cremona, (fra Piadena e Cicognolo), la diligenza Franchetti venne assalita e derubata da una banda di masnadieri, armata di fucili con bajonetta in canna, tromboni, pistole e stili.

Dodici, fra gli assassini, si avventarono alla diligenza stessa, e, ferito mortalmente il postiglione con arma da fuoco, perché, dato di sprone ai cavalli, tentava di togliersi alle loro mani, spogliarono d’ogni cosa i sei viaggiatori, e una signora, fra questi, e quindi con scuri ed altri strumenti di ferro che avevano seco, spezzata la cassa, la derubarono di trentacinque e più mila lire, impiegando in tutta questa operazione una lunga ora di tempo.

Altri della banda, intanto, erano disposti a qualche distanza del luogo in cui si compiva il delitto, quasi a vedetta per dare gli opportuni avvisi, essendo stati uditi dagli aggressi i dati segnali, per cui è a credere che la masnada non fosse minore di venti persone.

Il postiglione fu ricoverato semivivo, e grondante di sangue in una casa in S. Antonio ed ancora non si conosce che sia avvenuto di lui. Un sacerdote, l’ottimo parroco di S. Imerio in Cremona, venne maltrattato, sbalzato dalla carrozza, dalla quale tardava ad uscire e pesto con pugni e con battiture; cogli altri aggressi si mostrarono meno fieri ed anzi, derubatili di ogni loro avere, diedero loro aiuto di braccio per risalire in diligenza.

Questa notte, numerose pattuglie, a quanto si dice, corsero per i luoghi circostanti, e più sospetti, ed è a sperarsi che gli autori del fatto trovino pronto castigo pari alla loro temerarietà ed al loro delitto”.

La notizia era, in calce all’articolo, siglato, fra le parentesi, con l’indicazione fosse frutto di una corrispondenza con la “Gazzetta di Milano”, altro giornale dell’epoca, fra i maggiori riferimenti editoriali del territorio in questione, allora, come oggi, modulato dalla soverchiante metropoli meneghina anche nei tempi di quando ancora l’Italia non era, come si usa dire, “unita”.

Il periodo insisteva ad essere quello compromesso dallo specifico contesto delle manovre militari autunnali, con tanto di manifestazione conclusiva sulla piazza d’armi cittadina, “dinanzi al tenente-maresciallo barone di Lederer, facente funzioni di comandante del Regno Lombardo-Veneto ed al tenente-maresciallo conte di Vallmoden”, come, in relazione a ciò, interveniva questo locale organo di stampa alla data 23 ottobre 1829, nel diffusamente spiegare come la guarnigione di Milano, suddivisa in due schieramenti tattici, avesse destinato, al 15, 16 e 17 ottobre di quell’anno, quelle esercitazioni di guerra simulata lontano dalla città, ma in uno strategico riguardo verso la stessa, con le quali “si suppose che la guerra ardesse sulle sponde del Ticino e del Po’ e che, intanto, la città di Milano, con una guarnigione, fosse abbandonata a sé stessa. Il corpo stanziato presso Barlassina doveva difendere Milano, l’altro rappresentava il nemico, il quale calava della svizzera per impadronirsene (…)”.

Nel frattempo che il Ticino rivelasse conferma dell’importanza strategica della propria ineludibile rilevanza naturale, nei contrastati rapporti fra stati confinanti, storicamente attestandosi come superata linea di demarcazione del Regno sabaudo per ampliarsi in Lombardia, la medesima edizione del giornale milanese dettagliava, in tema di diligenze, un diffuso spaccato evocativo di come le stesse tratte risultassero allora comprese: “Da Milano a Roma, al Martedì ed al Venerdì di ciascuna settimana, impiegando sette giorni circa da Milano a Roma e viceversa.

Da Milano e Venezia ed Udine, al Lunedì ed al Giovedì, impiegando, tanto nell’estate che nell’inverno, non più di due giorni da Milano a Venezia e viceversa.

Da Milano a Mantova e Verona alla Domenica. Da Milano a Torino, e per tutta la Francia, al Lunedì, Mercoledì e Venerdì, impiegando giorni dieci da Milano a Parigi e viceversa. Da Milano a Genova alla Domenica. Diligenze giornaliere in Posta da Milano a Bergamo, tutti i giorni di buon mattino ed altra dopo mezzo giorno. Da Milano a Pavia, tutti i giorni di buon mattino”.

L’informativa, per quanto pubblicata nell’autunno del 1829, era, in pagina, datata al giorno del 24 dicembre 1828, andando a dettagliarsi per il fatto delle rispettive tappe, site a suddivisione dei vari tragitti, come ad esempio, per il lungo percorso da Milano e Roma che andava, in una soluzione di collegamento diversa, in larga misura, rispetto ad oggi, a presupporre il passaggio, a congiunzione di queste due grandi città, nella via a scendere, sviluppato transitando fra Lodi, Casale, Piacenza, Fiorenzuola, Borgo San Donino, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Loreto, Macerata, Tolentino, Foligno, Spoleto, Terni, Narni, Civita Castellana, Nepi, Monterosi, per addivernire finalmente a Roma.

Simile a quella che sarà, rispetto ad allora, la linea ferroviaria a seguire, il passaggio, invece, previsto per raggiungere la città lagunare. A bordo della diligenza, il viaggio da Milano contemperava Chiari, Brescia, Desenzano, Verona, Vicenza, Padova, Mestre, al fin dell’arrivo a Venezia.