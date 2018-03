Tempo di lettura: 1 minuto

Regione Lombardia e Sistema Camerale mettono in campo 5,5 milioni di euro sul Bando Export 4.0 per accompagnare le imprese intenzionate a sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri.

L’invito è rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero, costruzioni o servizi alle imprese.

Sono due le misure previste.

La misura A finanzia progetti aziendali relativi all’apertura e/o al consolidamento di un canale commerciale per l’export tramite l’accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c forniti da terze parti, a condizione che la transazione commerciale avvenga tra l’azienda e l’acquirente finale.

La misura B invece sostiene la partecipazione a fiere all’estero.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino a 6.000 euro per la misura export e fino a 2.000 euro per le fiere.

La prima finestra per la presentazione delle domande resterà aperta dal 23 aprile fino al 18 maggio 2018, mentre la seconda finestra – a valere sui fondi 2019 – sarà attiva dal 6 al 30 novembre 2018.