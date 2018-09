Tempo di lettura: 1 minuto

Si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per rendere operativo il bando nazionale Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita, finalizzato a finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di grande dimensione.

Sono disponibili oltre 560 milioni di euro: 287,6 milioni per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 100 milioni per Abruzzo, Molise e Sardegna ed infine 175,1 milioni per le restanti regioni. Sono interessate le imprese di qualunque dimensione (con almeno due bilanci approvati), le Università e i centri di ricerca e – per l’agrifood – le imprese agricole.

Il bando prevede due tipologie di attuazione: per progetti di importo fra 5 e 40 milioni di euro l’accesso ai fondi avverrà con procedura negoziale, mentre per progetti con importi da 800 mila a 5 milioni di euro sarà necessario partecipare a un bando pubblico.

L’agevolazione differisce in base alle due misure e prevede una quota di finanziamento agevolato e di contributo alla spesa secondo le regole comunitarie.

L’apertura dei termini di presentazione delle domande sarà fissata con successivo decreto.