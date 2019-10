Tempo di lettura: 2 minuti

Mompiano (Brescia) – La Festa dei Bambini, tradizionale appuntamento per soci, amici e simpatizzanti dell’associazione “Bimbo chiama Bimbo” di Mompiano, dà appuntamento per sabato 5 e domenica 6 ottobre presso gli ampi spazi all’aperto della sede di via Fontane 27/h a Brescia, con una ricca serie di iniziative dedicate ai bambini e completamente gratuite.

Si parte il pomeriggio di sabato 5 alle ore 15.00, con il Truccabimbi a cura dei ragazzi di AnimaBimbo e i Laboratori creativi, proposti dalle associazioni Amici in Braille e Tribù del

Mondo. A metà pomeriggio la merenda offerta a tutti, mentre giochi, magia e palloncini colorati saranno proposti da quelli di Dutur Kaos, fino alla chiusura delle ore 18.00.

Domenica 6, alle ore 12.30 sarà possibile pranzare in associazione con un ricco menù a base di risotto con stinco al forno, da prenotare entro venerdì 4 ottobre ai tel. 030.2093006 o 348.4489211.

Alle ore 15.00 la festa riprende con Truccabimbi, Laboratori creativi e un particolare laboratorio di giocoleria proposto da Claun VIP Lago d’Iseo. Durante tutta la durata della festa sarà disponibile: il servizio bar, stand gastronomici, un bazar e le bancarelle, fra l’altro, per la vendita di ottime mele e patate del Trentino.

La festa precede la riapertura del Centro Zero Tre, lunedì 7 ottobre: un servizio rivolto ai bambini nella fascia di età tra 0 e 3 anni accompagnati dalle loro mamme o da altre figure di cura. È un luogo d’incontro, di crescita e di gioco, per condividere l’esperienza educativa con altri bambini e genitori.