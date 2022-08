Tempo di lettura: 3 minuti

Nelle interminabili avventure dei libri dati a prestito, il loro andirivieni, pare, possa, pure, conoscere una definitiva battuta d’arresto.

Evenienza che, l’estate infuocata con la quale il 2022 ha attraversato la stagione del solleone, sembra abbia profilato il destino di molte opere librarie, fino a prima, disponibili nel servizio pubblico che ne garantiva la fruibilità, per rispettivamente soddisfarne l’attenzione che stava alla base dell’averle prese in una qualche personale considerazione.

Destino dei libri, fatiche dei loro autori ed, in altro modo, prodigarsi dei loro editori, che, se scivolati, da un certo punto di vista, fuori da un supposto allineamento, pare che divenire immeritevoli di stare presenti e disponibili negli scaffali delle civiche biblioteche, in quanto, ormai, ritenuti, al presente, fuori dal tempo.

Aspetto, questo, che, fino a prova contraria, pare leggersi in una determinazione dirigenziale del Comune di Brescia, nella quale, testualmente, si presenta l’adottata risoluzione volta allo scarto di una serie volumi, dal momento che trattasi di “opere divenute obsolete in quanto fuori moda”.

Gli scrittori, ricercatori, editori, sono avvisati. Per stare sul pezzo, occorre omologarsi al tempo corrente. La falce della messa al bando, causa l’attribuzione di uno stare avulso dalla corale uniforme del momento, può intervenire anche ad ufficialmente proferire un loro materiale declassamento, fuori dagli spazi della pubblica condivisione, aperta alle più disparate fonti di lettura potenzialmente relegabili di fatto ad una sorta di scrematura, rispetto ad un loro perdurante o meno accreditamento.

Selezione, a ritocco sul totale di tutto un vasto patrimonio librario, che sembra comunque applicata unitamente al criterio di una sollecitudine culturale, per la quale se ne specifica una linea di desistenza, rappresentata, fra l’altro, dal precisare che “le copie scartate hanno il corrispettivo di copie sostitutive che invece permangono conservate tra il patrimonio della biblioteca”.

Anche se “divenute obsolete in quanto fuori moda”, una qualche possibilità di catturare l’attenzione di un qualche ipotetico lettore sembra che sia concessa ancora a questi “volumi di narrativa moderna, prevalentemente di consumo”.

Persistenza di un medesimo esemplare, per ciascuno di essi, che è fattibile, per l’assommarsi di più copie di uno stesso libro, afferente il “patrimonio del Sistema Bibliotecario urbano dei materiali bibliografici destinati allo scarto, descritti negli elenchi in atti”.

Elenchi non divulgati, al pari della determinazione che appare nell’albo pretorio del Comune, ma per i quali, nella stessa fonte comunale, si procede a dare notizia della “autorizzazione allo scarto del suddetto materiale bibliografico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia”.

La decisione piramidale parte dal vertice della realtà culturale che sovrasta il contesto che va ad interessare, insieme alla praticata promozione della cultura, avvallando il testualmente indicato “scarto dei suddetti materiali attraverso invio al macero”.

Un punto di non ritorno per i libri interessati a questo loro sfoltirsi, inerente varie biblioteche di pertinenza del Comune di Brescia, senza che, pare, ad una irreversibile distruzione si sia, in un qualche modo, mediato con altra risoluzione, andando a interessare, ancora per la sottolineatura che viene dall’esplicito vaglio adottato circa una sorta di svecchiamento, i parimenti detti “volumi di saggistica divenuti, per il loro contenuto, obsoleti”, chiaro avviso, oggi, per chi scrive, di stare pure attento a cogliere le ultime perle di un dato argomento, pena una imperdonabile arretratezza di riferimento.

Anche qui, interviene un correttivo, volto al ritocco del drastico provvedimento, nel, comunque, precisare che, se non a Brescia, nella città della Capitale della Cultura con Bergamo per il 2023, almeno in provincia, tali opere possano essere ancora recuperabili in una copia, tralasciata dalla messa al macero dei loro doppioni, oggetto, invece, dell’accennato contenimento.

L’handicap pare che sia anche la disabilità attribuita a certe pubblicazioni, ingeneratasi di prestito in prestito, di consultazione in consultazione, a quanto sembra, per essere divenute “volumi mutili o molto deteriorati dall’uso frequente; ciò riguarda soprattutto libri per bambini e volumi di narrativa di consumo”, in modo che, dato ed ammesso un recepito interesse, se ne determina il macero, configurandole nel ciclone di proposte editoriali reputate, in una testuale definizione, di consumo, probabilmente divenuto indigesto, al punto da prestarsi intellettualmente ad accomodare la cultura al banco di una estemporanea ristorazione sotto compenso.