Bra, Cuneo. “Cheese, naturale è possibile!” si presenta con questo slogan, che non fuorvia la mission di Slow Food, Cheese la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini. Dal 20 al 23 settembre appuntamento a Bra (Cn) dove la filiera del latte prodotto e lavorato in modo naturale porta sulle nostre tavole un formaggio sano, ma anche dal gusto inimitabile, pensando anche al benessere animale, alla biodiversità e alla tutela del territorio. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la XII ribadisce principalmente la battaglia di Slow Food sul latte crudo, restituendo il giusto valore a produzioni casearie d’eccellenza e una meritata dignità ai pastori e casari che le hanno realizzate. Un folto gruppo di visitatori è in partenza da Leno e Cremona, sabato 21 settembre, la visita a Cheese organizzata da Cassa Padana.

Quest’anno Cheese ha fatto un ulteriore passo avanti, puntando sul tema naturale è possibile e accendendo i riflettori su tutta quella biodiversità invisibile fatta di batteri, enzimi e lieviti, silenziosamente sotto attacco dall’utilizzo sempre più diffuso di colture selezionate dall’industria.

Ecco quindi la nuova area dedicata ai produttori fermier, usando un concetto che non trova ancora un corrispettivo nella nostra lingua: piccole, a volte piccolissime aziende agricole che trasformano solo il latte dei propri animali, praticano prevalentemente il pascolo e producono formaggi senza fermenti selezionati o con fermenti autoprodotti.

Inediti sono anche i due appuntamenti di formazione sulle tecniche di produzione dei formaggi naturali e dei fermenti autoprodotti rivolti agli espositori della manifestazione, sia italiani che internazionali, in programma nell’anteprima di giovedì 19 settembre.

Cheese 2019 amplia la finestra sulle produzioni eccellenti di salumi senza nitriti e nitrati e di pani a lievitazione naturale, destinando loro una piccola fetta del mercato. Troviamo i caci naturali in degustazione nella Gran sala dei Formaggi, mentre l’Enoteca, tra le 600 etichette proposte, annovera anche una selezione delle migliori Triple A. Sui formaggi, salumi e pani naturali e sul loro contraltare industriale sono incentrate tre conferenze in programma. Mentre a Slow Food è assegnato il ruolo educativo principale, sempre a partire dal piacere di conoscere attraverso il cibo, con il percorso per L’erba che vorrei, dedicato alle famiglie in visita e agli studenti delle scuole.

Ma le novità non finiscono qui. Debutta a Cheese la fucina pizza pane e pasticceria, uno spazio didattico sulle connessioni tra lievitazioni e latticini, realizzato in collaborazione con Agugiaro&Figna Molini, con 12 appuntamenti principalmente al femminile in un ambito, quello dell’arte bianca, storicamente maschile.

Passiamo poi al grande mercato italiano e internazionale con oltre 300 espositori e alla via degli affinatori che sempre di più riconoscono in Cheese l’evento in cui non solo incontrarsi e fare rete, ma anche affari. Tra l’altro, proprio dal dialogo con questa rete internazionale di affinatori, nella scorsa edizione è nata l’idea di creare un Master dedicato ai formaggi a latte crudo all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che sarà presentato ufficialmente proprio a Cheese.

Oltre alle altre regioni italiane che scelgono Cheese come palcoscenico per raccontare territori, comunità, tecniche e tradizioni casearie, importante è la partecipazione della Regione Piemonte, che nello spazio Terre Alte porta alla ribalta il tema delle aree collinari e montane, intese come una via possibile per una agricoltura viva e sostenibile che produce reddito e speranza, e per un turismo nuovo, degno di rispetto e desideroso di autentica conoscenza.

Come sempre a Cheese non mancano le cucine di strada e i food truck, la piazza della birra e i chioschi regionali, la piazza del gelato e la casa libera del burro. Insomma, tutto quello che è necessario per stare insieme all’insegna del cibo buono, pulito e giusto!