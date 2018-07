Tempo di lettura: 2 minuti

E’ stato stilato nella giornata di martedì 24 luglio dalla Lega Basket Femminile il calendario di serie A2 femminile che avrà ai nastri di partenza la Tecmar Crema che è stata inserita nel girone Nord.

A fare compagnia alla compagine biancoblu troviamo altre 5 squadre lombarde, 2 Trentino-Alto Adige, 5 Venete, 2 Piemontesi ed una del Friuli Venezia Giulia. L’esordio per Caccialanza e compagne sarà alla palestra Cremonesi domenica 30 settembre alle ore 18 contro le lecchesi del Costa Masnaga in una sorta di match clou di giornata.

Per quanto riguarda le sfidanti della compagine cremasca ci saranno ben 4 neopromosse vale a dire Varese ’95, che giocherà le gare interne ad Azzate, la Pallacanestro Bolzano, che giocherà alla palestra della scuola media Stifter, la Libertas Moncalieri, che giocherà al Palasport Einaudi, e Ponzano Veneto, che giocherà al PalaCicogna.

Il campionato come detto inizierà l’ultimo weekend di settembre (29-30 ndr), mentre l’ultima giornata del 2018 è in programma alla 13ª (22-23 dicembre) con le cremasche che riceveranno alla Cremonesi l’Edelweiss Albino; mentre l’ultima giornata di andata si terrà il 12-13 gennaio con la Tecmar che riceverà le venete del Giants Marghera.

Per quanto riguarda le soste, il campionato si fermerà per le festività natalizie, il 23 marzo 2019 in occasione della Coppa Italia manifestazione vinta nel 2018 dalla squadra del presidente Paolo Manclossi, il 21-22 aprile 2019 per le festività pasquali, mentre mercoledì 24 aprile 2019 si terrà l’unico turno infrasettimanale della regular season che vedrà la Tecmar ospitare le friulane della Libertas Sporting School Udine alle ore 21. Tre giorni dopo si terrà l’ultimo turno di regular season con fischio d’inizio alle ore 20,30 con le biancoblu impegnate in Veneto sul campo del Giants Marghera. Sul sito trovate il calendario completo di serie A2 femminile girone Nord.