Nella giornata di martedì 30 luglio il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Pallacanestro, ha diramato la composizione dei gironi per il campionato di serie C Femminile 2019-2020 che vedranno ai nastri di partenza 30 formazioni, suddivise in 2 gironi da 15 squadre ciascuno.

Dopo 3 anni di assenza torna ad iscriversi la B.F. Crema che giocherà le gare casalinghe al PalaCremonesi di via Pandino 23 e che avrà come avversarie formazioni provenienti dalle provincie di Milano, Lodi, Bergamo e Brescia ed è stata inserita nel girone A; mentre nel girone B troviamo le formazioni delle provincie di Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Varese e Sondrio.

In attesa dei calendari che verranno stilati nelle prossime settimane, ecco nel dettaglio la composizione del girone A della serie C Femminile 2019-2020 (in maiuscolo le riconfermate, in grassetto le neopromosse ed in stampatello le retrocesse).

B.F. Crema, Polisportiva Vobarno (BS), Idea Sport Milano (MI), Here You Can Pavia (PV), Melzo (MI), Visconti Brignano Gera d’Adda (BG), Fortitudo Brescia (BS), Casigasa Parre (BG), Parco Nord Milano (MI), DON COLLEONI TRESCORE BALNEARIO (BG), Lions School Brescia (BS), Cappuccinese Romano di Lombardia (BG), Borgo San Giovanni (LO), Corsico (MI).