Tempo di lettura: < 1 minuto

La Regione Lombardia sostiene con un bando da 6 milioni di euro lo sviluppo e il rilancio delle piccole e medie imprese artigiane.

La misura prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 40.000 euro.

Il bando finanzia l’acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi; autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci; costi per interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà; costi relativi ad interventi di revamping di impianti e macchinari di proprietà finalizzati al miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza; acquisto di software, licenze d’uso.

La pubblicazione del bando è prevista a breve. La valutazione delle domande sarà a sportello secondo l’ordine di prenotazione delle risorse.