E’ stato pubblicato il nuovo bando nazionale finalizzato a sostenere investimenti innovativi e sostenibili promossi da piccole e medie imprese.

Grazie al programma React UE sono stati stanziati 678 milioni di euro sull’intero territorio nazionale, di cui 250 milioni per le regioni del Centro – Nord.

Saranno finanziati progetti volti a favorire la trasformazione digitale dell’attività manifatturiera delle Pmi attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0, con particolare attenzione ai temi dell’ economia circolare, della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

La misura si rivolge alle Pmi dei settori manifatturiero e servizi con almeno due bilanci depositati.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto impianti variabile in base alla localizzazione dell’intervento e alla dimensione di impresa: dal 50% al 60% per Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dal 40% al 50% per Basilicata, Molise e Sardegna, dal 25% al 35% nelle altre Regioni. Rientrano fra le spese ammissibili: macchinari, impianti e attrezzature; opere murarie; programmi informatici e licenze d’uso; l’acquisizione di certificazioni ambientali.

L’importo massimo agevolabile per ogni investimento non potrà essere superiore a 3 milioni di euro.

Dal 4 maggio sarà possibile accedere alla piattaforma informatica per compilare le domande di ammissione, che potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 18 maggio 2022. Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura a sportello.