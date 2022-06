Tempo di lettura: < 1 minuto

Per soddisfare il bisogno di liquidità delle imprese resta attiva in Lombardia la linea di finanziamento di Finlombarda, Credito Adesso Evolution.

Possono accedere alla misura le imprese, anche artigiane, con organico fino a 3000 dipendenti (PMI e Mid Cap) operative da almeno 24 mesi in Lombardia con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, di almeno 120 mila euro. Rientrano inoltre fra i soggetti ammessi i liberi professionisti e gli studi associati.

La misura prevede un contributo in conto interessi fino al 3% nel limite di 70 mila euro a fronte di un finanziamento per liquidità concesso da Finlombarda e dalle banche convenzionate con durata fino a 72 mesi, comprensivi di preammortamento fino a 24 mesi.

Il singolo finanziamento non potrà superare il 25% della media dei ricavi tipici degli ultimi 2 esercizi e l’importo massimo di 1,5 milioni di euro per le MidCap (imprese fino a 3000 dipendenti), 800 mila euro per le PMI e 200 mila euro per professionisti e studi associati.

La valutazione delle domande è in ordine cronologico.