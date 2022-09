Tempo di lettura: 6 minuti

Sede, a Brescia, dell’Università Cattolica e, naturalmente tra altri aspetti, strada parallela alla pure nota via Musei che, nel centro storico cittadino, concentra, a sua volta, le attrattive delle maggiori locali vestigia romane, oltre che, all’altrettanto, se non di più, ambito museale dell’antico cenobio di “Santa Giulia”, contesto, pure, d’estemporanee iniziative culturali che, ad un più esteso panorama di contenuti, sono collegate.

Arterie viarie, da tempo, cristallizzatesi nel capoluogo bresciano, al punto che parrebbe addirittura innaturale il reputare, anche solo lontanamente, di poter dubitare circa il loro datato appellarsi, come da segnaletica, nella toponomastica stradale.

Ma non è sempre stato così, dal momento che, la dedicazione viaria a Trieste ha conosciuto fasi dibattute, rispetto al suo effettivo instaurarsi fra le denominazioni della città, come, fra l’altro, si evince da “Il Cittadino” del 11 gennaio 1895: “Una deliberazione del nostro Consiglio Comunale vietata. La locale Regia Prefettura ci comunica il seguente Decreto Prefettizio: Il Prefetto della Provincia di Brescia. Veduto il verbale della deliberazione in data 21 dicembre p. p. colla quale il Consiglio Comunale di Brescia ha stabilito di chiamare col nome di Trieste la via che dai Portici, per via Paganora, mette direttamente a Porta Venezia; Ritenuto che dal contesto della relativa proposta e dalla discussione susseguita risulta evidente che alla suddetta deliberazione si volle dare il carattere di manifestazione politica – il che non è dalla legge consentito ai Consigli Comunali; Visti gli articoli 164 e 255 della legge comunale e provinciale; sentito il Consiglio di Prefettura, decreta la sopracitata deliberazione 21 dicembre p.p. del Consiglio Comunale di Brescia è annullata. Brescia, 8 gennaio 1895. Il Prefetto Bertagnolli”.

Il trentino Carlo Bertagnolli (1843 – 1896) reggeva in quel periodo la Prefettura di Brescia, lasciando la città dopo un circa un biennio di servizio, proseguendo con l’incarico di prefetto, a Caserta, nel 1896.

Al veto istituzionale, formalmente espresso per la dedicazione viaria a Trieste, era seguito, da parte del Comune di Brescia, un ricorso nel merito, per rovesciare tale drastico provvedimento, ostatitivo nel dare fattiva concretezza alla scelta legittimamente presa, per un’iniziativa adottata per valorizzare la contingenza politica che stava attraversando la città triestina, all’epoca, territorialmente ancora parte dell’impero Austriaco, per la quale dimostrare una manifestazione di solidarietà effettiva.

Un ricorso, strutturatosi come un passaggio successivo al dato di fatto che, come pubblicava “Il Cittadino” del 14 gennaio 1895, “(…) l’on. Crispi ha approvato il decreto del Prefetto Bertagnolli col quale si cancellava la deliberazione del Consiglio di chiamare col nome di Trieste una delle vie di Brescia”.

Tale avallo, pare, riemergere anche nella notizia che lo stesso quotidiano locale proponeva nell’edizione del 9 marzo 1895, aggiornando sul tema “Il ricorso per la via Trieste. Il Governo ha respinto il ricorso della nostra Giunta contro il Decreto Prefettizio che non approvava la deliberazione del Consiglio riguardante la denominazione di via Trieste ad alcune contrade della città”.

Tali eventi in successione, rispetto alla questione, pare avessero ispirato anche il periodico bresciano “Il falco”, d’orientamento liberale ed anticlericale, a produrre, nella edizione del 27 aprile 1895, una caustica ricostruzione dei particolari, tutti avvinti ad una impietosa ed irriverente caricatura fatta attorno alla presunta figura di questo prefetto, secondo tale organo di stampa, riconducibile ad un ritratto artatamente fattibile d’apostrofarlo in un certo qual modo, tacendo, in queste velenose invettive, le molte referenze che tale funzionario poteva, invece, già, in quei frangenti, attestare nel suo lusinghiero cursus honorum, come ad esempio, avere scritto, fra l’altro, varie opere di studi approfonditi e correlati alle problematiche della realtà agraria e della pastorizia, nei risvolti sociali ed economici, dell’epoca : “Il Prefetto “gogo”. Crispi, fabbricatore d’Italia, del cielo, della terra e di altri siti, in un quarto d’ora di lucido intervallo, disse: a Brescia, città delle X giornate, bisogna smorzare un po’ gli ardori anti-austriaci e vi manderemo Carlino Bertagnolli.

Detto, fatto: lo tolse dalla sua mezzadria, lo imballò per bene e via per Brescia. Irredento trentino, naturalmente il signor Bertagnolli, per la sua patria, non ha mai sparato nemmeno un foghetto, né impugnato un chiodo. Poteva restare Imperial Regio Commissario in Croazia, ma preferì le mite aure italiche e gli impieghi id. L’uomo mise su pancia, e la proporzionò alla zucca. Una testa di…idee finissime e di trovate sbalorditive. Basta, per tutte, quella di proibire che a Brescia s’intitolasse a Trieste una modestissima via.

Si afferma, a questo proposito che un augusto personaggio austriaco, saputo del divieto abbia scritto a Bertagnolli: “Vostra proibizione applaudita Haynau, Appel, Radezky e Giulay. Bresciani sapranno che con voi non si scherza. Salutatami vostra casa ed educate vostri figli, oltre che alla bicicletta, anche all’amore vostro Imperatore e Re”. Questo olografo, Bertagnolli l’ha fatto mettere in cornice e tutte le sere prima di coricarsi gli si inginocchia davanti e mormora: “Quand’è che tornerete imperial regio patrono con un po’ di bastone e di forca? Almeno un po’ di forca!”.

Allorchè porta attorno la sua ventresca, col cappello che gli riposa a tre quarti sul naso, si guarda attorno come per dire: “C’è della gente che sostiene che io sia una…cima. Sarà benissimo. E’ certo, però che col cavalier Brenta, col nobile De Manzoni e col cavalier Epaminonda Reggio, siano le migliori pance di Brescia. Adesso, comincia a farsi anche quella di un altro, cavaliere, nipote di suo zio, in tutto e per tutto anche nel collo e se arriviamo alla mezza dozzina, Brescia è nostra. Ad onta di tutto questo, però, c’è ancora della gente che sostiene che codesto mezzadro non ha di serio che le castronerie che commette. Proprio vero che bisogna morire per diventar celebri”.

Nell’Italia Ubertina di quegli anni di fine secolo, dove il Belpaese era, fra l’altro, stretto nella Triplice Alleanza, con Austria e Germania, un altro diniego, formalmente frapposto a Brescia, pare andasse, nello snocciolarsi di cronache spicce, in una direzione simile all’altro intervento accennato, dal momento che, ancora citando uno dei quotidiani pubblicati a Brescia, nella fattispecie de “Il Cittadino”, in data 11 marzo 1895, “La commemorazione di Mazzini. La Prefettura ha vietato la commemorazione di Mazzini che doveva aver luogo ieri per cura del Circolo Repubblicano e della Società dei Reduci.

Il predetto circolo ha pubblicato un manifesto. Anche gli studenti democratici bresciani hanno voluto commemorare la morte del noto rivoluzionario, pubblicando un numero unico di circostanza. Vi si leggono articoli firmati: Giovanni Bovio, Gabriele Rosa, Giuseppe Astorre, Coppetta, Eugenio Cadeo, G. A. Taylor, B.C.E., M.M., F.B., Federica Campanella, G.A.C. ed una poesia di Demetrio Ondei. Come si vede, i più dei collaboratori, sono tutt’altro che studenti, e bresciani. Invece che al Circolo Repubblicano, la Commemorazione mazziniana venne fatta nella chiesa protestante del Pastore Valdese Ven. 33, dott. Teofilo Gay, preannunciata dalla Provincia (quotidiano bresciano) colla solita puntualità di organo ufficiale della Chiesa Valdese”.

Da tempo, lasciati alle spalle quelle giornate al tema dibattute, c’è un busto ad effigiare il medesimo patriota repubblicano Giuseppe Mazzini (1805 – 1872), collocato in forma di solenne monumento, lungo l’omonima via di Brescia, che si profila, in parte, proprio sotto alcune finestre della Prefettura, sul lato opposto di questa strada, distanziandosi di pochi passi dal prospiciente palazzo del “Broletto”.

Analogamente, allontanandosi da quei giorni dell’ultimo Ottocento andato, si può appurare lo sfoggio lapideo e pulsante della via cittadina, dedicata alla città di Trieste, proprio come, probabilmente, era stata intesa nella scelta voluta in prima battuta e poi avversata e non autorizzata.

Nell’Enciclopedia Bresciana, si legge, fra l’altro, a proposito di tale toponomastica cittadina che trattasi di una “Importante via nel cuore della città che collega Piazzale Arnaldo da Brescia con via e portici Dieci Giornate. Il nome venne avanzato il 12 novembre 1894 al Consiglio Comunale dalla Società “Dante Alighieri” “In memoria della coraggiosa resistenza degli Istriani in difesa della propria lingua nazionale ed a affermazione della solidarietà bresciana”.

La nuova denominazione doveva comprendere la via che dai Portici di via Dieci Giornate sfocia in piazzale Arnaldo, Assorbendo nel suo percorso contrade, segmenti di contrade, vie, quali via Paganora, vòlto e via del Vescovado, via torre dei Camignoni o Crece dè Boni o delle Pescherie, via Bue d’Oro, contrada Santa Brigida, contrada Santa Maria in Calchera, piazza Mercato Nuovo, via Cantarane. La delibera presa nella seduta del Consiglio Comunale del 21 dicembre seguente venne annullata dalla Prefettura, e il ricorso del Comune venne respinto dal re Umberto I nel febbraio 1895. La questione si trascinò fino al 1897, quando una nuova delibera diventò definitiva (…)”.