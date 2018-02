Tempo di lettura: 2 minuti

Per la prima volta nella storia del baskin (e del basket) una partita di baskin verrà disputata all’interno delle Final Eight di basket maschile di Firenze che vedono in campo le migliori 8 squadre di serie A1 del basket.

Cremona, oltre alla squadra di basket della Vanoli, porterà a Firenze la paternità del baskin: domenica 18 febbraio, prima della finale, si sfideranno la Società Costone Siena di Baskin e la Warriors Baskin Capannori. La partita è valida per un a gara di campionato di Baskin della Toscana.

Anche la finale di Coppa Italia Femminile ospiterà il baskin. Ad Alessandria domenica 25 febbraio, prima della finale di Coppa Italia femminile si esibiranno due squadre di baskin del Piemonte (Associazione Sportiva Sportiamo Fast e Furious) che – per l’occasione – vedranno al proprio interno alcuni giocatori della scuola di Umbertide di Perugia.

La partita verrà trasmessa in diretta da SportItalia.

Altri due eventi importanti sono previsti nei prossimi giorni.

A San Bassano domenica 18 febbraio il primo Baskin Day che vedrà in campo alle ore 11 Istituto Vismara vs Boschetto, alle ore 15.00 S.Ilario vs Caorso e alle ore 16.30 Stagno Lombardo vs Sp artak Leopuma.

Altro importante evento è il secondo Baskin Day, questa volta a Soncino il 24 febbraio. Sul campo alle ore 15.00 Soncino Baskin vs Dinamo Leopuma, alle ore 16.15 Pepo Team Vanoli vs S. Michele e alle ore 17.30 Teambaskin vs SAS.

Le due giornate di baskin day serviranno a definire la classifica dei vari gironi per disputare nei prossimi mesi i play off, le semifinali e le finali di baskin del campionato Lombardia sud.

Insomma, due settimane intense di baskin per far conoscere sempre ad una platea più grande questo sport.