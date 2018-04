Tempo di lettura: 1 minuto

Casalmaggiore (Cremona) – Nell’ambito della Stagione Concertistica organizzata dal Comune di Casalmaggiore con il sostegno della Regione Lombardia, nell’ambito dei Circuiti Teatrali Lombardi e in collaborazione con il Casalmaggiore International Music Festival, sabato 7 aprile alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale di Casalmaggiore, si terrà il concerto del talentuoso pianista russo, Dmitry Ablogin che eseguirà un repertorio di musiche di Frédéric Chopin e Pyotr Tchaikovsky.

Dmitry Ablogin è nato a Mosca nel 1989. Nel 2004 completa la sua formazione presso la Children’s Music School sotto la guida della prof.ssa Tamara Mezhlumova e inizia i suoi studi presso la Central Music School del Conservatorio di Stato di Mosca con il prof. Kira Shashkina. Nel 2007 è ammesso alla classe del prof. Vladimir Tropp come studente presso la Gnessin Academy of Music (ex Conservatorio Tchaikovsky di Mosca) dove nel 2012 si laurea con il massimo dei voti.

Ha vinto numerosi concorsi internazionali – Igumnov Piano Competition a Lipetsk, Nikolai Rubinstein Competition a Parigi, Competition in commemorazione di Vera Lotar-Shevchenko a Novosibirsk. Come solista, ha suonato con la Moscow Chamber Orchestra, la Novosibirsk Opera Orchestra, la Pavel Slobodkin Center Symphony Orchestra e la Dubna Symphony Orchestra sotto la direzione di Vladislav Bulahov, Evgeny Bushkov, Vladimir Rozhkov e Leonid Nikolaev.

Dmitry Ablogin si esibisce in tutta Europa ed è stato ospite di numerosi festival musicali internazionali.