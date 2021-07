Tempo di lettura: 2 minuti

Brescia. Si comincia dalle pendici dell’Adamello e dai monti dell’Alto Garda con le escursioni e arrampicate in programma con: “Estate 2021 in montagna con le Guide”. Nel bresciano sono due itinerari degli 8 appuntamenti in programma sulle montagne della Lombardia per domenica 4 luglio, data in cui si festeggia la Giornata regionale per le montagne, per promuovere e valorizzare i territori montani.

Gli itinerari in montagna con Guide alpine e Accompagnatori di media montagna della Lombardia per questa estate vede nel programma 24 escursioni nei parchi regionali e nazionali ubicati in territorio montano e 18 giornate di arrampicata in falesia. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, sono adatti alle famiglie con bambini, ai neofiti della montagna ma anche ai più esperti.

Ogni appuntamento si svolgerà nel rispetto delle direttive anti-Covid e su prenotazione tramite il sito del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Regione Lombardia, Unità organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e Professioni sportive della montagna, ha lo scopo di promuovere la fruizione consapevole degli spazi naturali della regione e diffondere un corretto approccio alle attività all’aria aperta, requisito primo per la sicurezza personale nell’intraprendere qualsiasi attività in ambiente naturale.

“Per tanti giovani e adulti, soprattutto di città, quest’iniziativa – sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – rappresenta la prima vera occasione per immergersi pienamente nella natura dopo le restrizioni degli scorsi mesi legate al Covid. Ai genitori interessati a vivere quest’esperienza con i propri figli consiglio di provare oltre alle escursioni nei parchi anche le arrampicate in falesia.

Permettono, infatti, di imparare a conoscere e apprezzare la fauna e la flora delle nostre splendide montagne da un punto di vista privilegiato e in piena sicurezza grazie alla preparazione e alle conoscenze delle nostre guide. Sono tracciati che offrono vedute eccezionali e, grazie ai fondi di riqualificazione erogati dalla Giunta Lombarda, possono essere spesso vissuti in maniera piena da tanti cittadini lombardi. La nostra regione offre infatti innumerevoli opportunità di fascino per vivere la montagna a 360 gradi. Il programma stilato quest’anno dalle Guide alpine fa venire voglia di partire ogni weekend”.

Le escursioni, in totale 24, saranno distribuite in diverse province lombarde e si terranno nei weekend da luglio ad ottobre. Saranno 7 in provincia di Brescia, 5 in provincia di Bergamo, 5 in provincia di Sondrio,4 in provincia di Lecco, 3 in provincia di Varese.