Tempo di lettura: 2 minuti

Torino – È un appuntamento per tutti gli operatori del settore, ma anche un richiamo per il pubblico e gli appassionati di piante e fiori in un tripudio di colori e profumi.

Di solito la mostra-mercato era allestita in centro a Torino; la novità è che l’edizione autunnale 2021 sarà ospitata a Stupinigi nel week end dall’8 al 10 ottobre.

È una nuova opportunità per la Palazzina di Caccia: tre giorni di piante, fiori e bellezza; per l’occasione Flor cambia persino nome, aggiunge l’aggettivo Reale e diventa così Floreal.

La nuova location nel contesto della residenza sabauda è sperimentale, ma ha tutte le carte in regola per offrire un’elegante cornice con un abbinamento tra fiori e arte che si preannuncia spettacolare.

La fiera vede protagonisti i migliori vivaisti piemontesi e italiani.

Anche l’edizione di ottobre (quella della primavera/estate 2021 si era svolta a giugno) prevede una serie di eventi collaterali: presentazioni di libri e conferenze, proiezioni, installazioni artistiche, mostre e performance, il tutto incentrato sul rapporto tra piante e uomo, nel segno della ricerca di un nuovo possibile patto di vita in comune sul nostro pianeta. “Floreal – spiegano gli organizzatori – sarà un evento articolato, costruito in collaborazione con importanti realtà incontrate in questi anni come Agroinnova dell’Università di Torino e la storica Società Toscana di Orticoltura, oltre che con una serie di soggetti che sono la bandiera della cultura a Torino, tra cui il Salone Internazionale del Libro e il Torino Film Festival”.

L’ideatrice di Flor è l’associazione Società Orticola del Piemonte che da un decennio porta avanti l’operazione di recuperare il nome e la tradizione della Società Orto-Agricola sabauda.

Fondata da un gruppo di persone accomunate dal profondo interesse professionale o amatoriale per la botanica e per l’arte dei giardini, l’associazione si propone di contribuire alla crescita della coscienza ecologica e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali.

La prima edizione di Flor nel 2009 trasse ispirazione dalla grande esposizione botanica del Valentino del 1961 in occasione del centenario dell’Unità d’Italia. Sessant’anni fa tra gli illustri visitatori vi fu persino la regina Elisabetta appassionata di floricoltura. Il successo delle ultime edizioni di Flor confermano che la passione per fiori e piante è in costante crescita.