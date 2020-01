Tempo di lettura: 1 minuto

L’aria della pianura padana non è mai stata così inquinata. L’alta pressione che ci accompagna da prima di Natale, secondo le previsioni meteo, continuerà in Lombardia e Veneto per tutta la settimana. Un po’ di pioggia si farà vedere in Piemonte, ma per il resto tanta nebbia, qualche raggio di sole e temperature sotto lo zero.

In questi giorni è come fare un viaggio in un paese di favola attraversare la pianura padana. Perfino l’A4 diventa affascinante e come un serpente si insinua fra campi di ghiaccio e misteriose ragnatele su alberi da frutto, vigne potate, cespugli brillanti. Tutto bianco. Come se avesse nevicato.

Foto di Valerio Gardoni e Silvano Treccani.