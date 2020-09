Argenta, Ferrara. Cultura post lockdown. Secondo concerto di solidarietà a sostegno dei lavoratori e degli operatori dello spettacolo, venerdì 25 settembre in piazza Marconi ad Argenta. Sul palco vedrà sul palco tanti artisti, anche Nomadi e Modena City Ramblers. “Un aiuto agli ‘invisibili’, così la musica dal vivo riparte dall’Emilia-Romagna. Spettacolo gratuito, pubblico presente ma limitato nel rispetto delle norme anti-Covid. Il concerto visibile anche su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 della piattaforma Sky) e su Radio Bruno.

Note folk, rock e pop nonché canzone d’autore. Ancora una volta tutti uniti in un gesto concreto di sensibilità e solidarietà per i lavoratori e gli operatori dello spettacolo. Un concerto per ribadire a gran voce e a gran musica l’obiettivo di raggiungere regole certe oltreché un aiuto immediato.

Dopo il grande successo di pubblico e di ascolti del concerto di sabato 12 settembre in piazza Maggiore a Bologna, arriva la seconda iniziativa del tavolo PER (Promoter Emilia-Romagna) sostenuta da Regione in collaborazione con il Comune di Argenta.

Nel cuore dell’Emilia-Romagna, in una regione d’arte, da sempre punto di incontro tra cultura, storia e avanguardia, prosegue così la maratona di musica e parole, emozioni e divertimento, dal vivo dell’Italia che vuole ripartire.

L’idea nasce dalle menti e dai cuori di un gruppo di operatori dello spettacolo dell’Emilia-Romagna che abbracciano interamente il loro settore e decidono di attivarsi per farlo rialzare e ripartire quanto prima. Nel giro di poche ore si è messo in moto un tam-tam di telefonate, di passaparola che hanno portato all’adesione spontanea di tanti artisti italiani. Il settore è coeso per chiedere misure di lungo respiro.

Il concerto di sensibilità e solidarietà di Argenta rappresenta la seconda iniziativa del tavolo degli operatori della musica dal vivo che si riconoscono in PER (Promoter Emilia-Romagna), realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, la collaborazione del Comune di Argenta, di Ater e il Patrocinio di Siae Direzione Interregionale Emilia-Romagna e Marche.

“Il concerto di Argenta- dice Rolando Rivi del Coordinamento PER- sarà la seconda grande festa del settore della musica dal vivo che vuole ripartire, nel rispetto delle norme e della sicurezza. Abbiamo un’agenda articolata su diversi punti e siamo pronti ad aprire il confronto nel merito delle singole questioni, da uno statuto per i lavoratori del settore alla coesione sociale, al contrasto alla povertà, all’impegno per uno sviluppo inclusivo e sostenibile attento alle persone e alle comunità, una risposta alle emergenze con politiche integrate”.

I biglietti sono ad ingresso gratuito e sono prenotabili sul sito www.boxerticket.it Le persone diversamente abili possono richiedere il posto a loro riservato scrivendo all’indirizzo mail: diversamente.abili.per@gmail.com.