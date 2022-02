Tempo di lettura: 2 minuti

Verona. Entro il 2050 avremo perduto quasi tutti i ghiacciai sotto i 2000 m. questo perché la temperatura continua ad aumentare. Tanto o poco che sia essi sono ormai condannati all’estinzione. Le fotografie della mostra ci mostrano l’entità di questa riduzione che è il termometro naturale del riscaldamento globale che sta avvenendo in tutto il mondo e che fa anche aumentare il livello dei mari.

Si inaugura nella sede della scuola ENGIM Veneto “Goodbye Glaciers” la mostra che documenta lo stato di salute dei nostri ghiacciai. La mostra resterà aperta nella scuola ENGIM Veneto a Chievo fino al 5 marzo in via Aeroporto Angelo Berardi 9, Verona (Chievo). Successivamente proseguirà per San Bonifacio Verona a cura del liceo Guarino che la terrà aperta fino al 27 aprile. L’ingresso sarà gratuito e su prenotazione. Sono previste mattinate riservate alle classi delle scuole, mentre i sabati sono dedicati solo ai privati cittadini, in osservanza del protocollo di sicurezza Covid19.

Quali saranno le implicazioni sociali, economiche e sul lavoro legate al loro ritiro? Un sintomo evidente del cambiamento climatico che sta avvenendo a livello globale e che avrà un impatto sulle nostre vite.

– Attraverso questa mostra si è voluto dare uno stimolo a tutti i nostri studenti per diventare bravi e capaci nella loro professione, adulti responsabili in grado di comprendere quale potrà essere il loro ruolo in futuro per attivare comportamenti virtuosi e rispettosi verso le risorse naturali umane ed economiche.- raccontano gli organizzatori della mostra – Una scelta fatta all’interno di un percorso avviato da qualche mese nella Fondazione ENGIM Veneto per diventare “scuola sostenibile”, a partire proprio dalla sede di Verona a Chievo. Volevamo dare un segnale forte, concreto, visibile….non solo ai nostri studenti ma a tutti i cittadini.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Verona, sarà aperta gratuitamente alle scuole e ai cittadini che potranno visitarla accompagnati da un gruppo di studenti ENGIM che per l’occasione diventeranno guide speciali. Attraverso 16 pannelli fotografici la mostra ci “racconta” inequivocabilmente quanto si siano ritirati i nostri ghiacciai in Alto Adige e in Tirolo negli ultimi 160 anni.

In occasione della mostra ci ha dato la sua testimonianza anche Luca Mercalli, climatologo e glaciologo, presidente della Società meteorologica italiana, a cui ENGIM Veneto ha chiesto di suggerirci possibili azioni da attivare fin da ora.

Dichiara Fabrizio De Blasi glaciologo e ricercatore dell’Isp-Cnr: “A partire dalla seconda metà del XIX secolo, i ghiacciai alpini hanno subito un generale ritiro perdendo in media il 60% della loro massa. Con le attuali condizioni climatiche, gli scienziati stimano che la gran parte dei ghiacciai delle Alpi al di sotto dei 3600 m di altitudine sparirà entro il 2100. Questa scomparsa rappresenta un danno enorme per la storia del nostro pianeta”.