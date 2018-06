Tempo di lettura: 4 minuti

Sommacampagna (Verona) – Torna la stagione dei “Sensi Unici – Musica e Arte nelle Terre del Custoza”, la rassegna di spettacoli organizzati dall’Assessorato alla Cultura di di Sommacampagna, in collaborazione con Arteven, Box Office Live ed altri professionisti dello spettacolo, che ogni anno porta nei suggestivi luoghi che Sommacampagna possiede e offre, artisti di ampio rilievo, qualità e notorietà, per accontentare ancor meglio l’affezionato pubblico. E per citare una canzone dei Calexico (presenti alla rassegna) “We’ll get back to this place…”, (“torneremo in questo posto…”!).

Come nel 2017 Villa Venier sarà la splendida cornice dei momenti più importanti. Segnaliamo subito i 4 eventi speciali che daranno il maggior lustro al cartellone:

Martedì 10 luglio gli americani Calexico . Formatosi a Tucson in Arizona nel 1996, sono i principali esponenti di un genere, l’alternative country, caratterizzato dalla fusione di sonorità musica Tex-Mex con il jazz e la psichedelia;

. Formatosi a Tucson in Arizona nel 1996, sono i principali esponenti di un genere, l’alternative country, caratterizzato dalla fusione di sonorità musica Tex-Mex con il jazz e la psichedelia; Mercoledì 11 luglio il grande pianista Stefano Bollani e la musica brasiliana di “Que Bom“.

e la musica brasiliana di “Que Bom“. Martedì 17 luglio Le Sorelle Marinetti con il duo dall’Orchestra Maniscalchi nella prosa canora di “Non ce ne importa niente“;

con il duo dall’Orchestra Maniscalchi nella prosa canora di “Non ce ne importa niente“; Domenica 22 Luglio ci sarà la famosa attrice comico-brillante Maria Amelia Monti che porterà lo spettacolo “La lavatrice nel cuore“.

Ma non solo. Villa Venier nel mese di luglio diventa un vero e proprio “tempio di teatro e musica”, non solo con gli eventi più noti sopra descritti, ma grazie anche alle numerose compagini artistiche del ricchissimo cartellone, portandoci il divertimento del teatro brillante, quello del Teatro Armathan con “Burless…que“, quello anglosassone di Ray Cooney con “Gli Allegri Chirurghi” messo in scena da L’Altra Compagnia di San Massimo, la verve del musical fiabesco “Il Libro delle Favole” del Gruppo ABC di Verona, il teatro di ricerca del gruppo locale L’Incontro, la musica cantautorale d’annata di Claudio Bifo Bassi e Gilberto Lamacchi ispirata a Fossati e De Andrè in “Mille anni al mondo, mille ancora“, la preziosa interpretazione pianistica delle gemelle Laura & Beatrice Puiu con “Parfum de Musique“, le risate di cuore che faremo con la commedia comico-dialettale “Spetacheteconto” della Compagnia Teatrale El Gavetin.

L’Assessore alla Cultura Isabel Cristina Granados, principale artefice di questa rassegna, dice: “dopo aver raggiunto con la passata stagione il primo step per riportare la giusta attenzione sulla location di Villa Venier, sono molto orgogliosa di presentare per l’estate 2018 un altro cartellone di grande livello, per centrare l’obiettivo di incrementare ancor più l’interesse del pubblico sulla nostra preziosa Villa settecentesca e testimoniarne il valore storico-culturale, organizzando spettacoli di alta qualità e sicuro richiamo, i cui protagonisti siano, a pari merito, l’espressione artistica e la suggestione dello splendido luogo che li ospita“.

Aggiunge ancora l’Assessore Granados: “la nostra politica culturale è sempre abbinata alla promozione del territorio, anche in sinergia con il progetto “La Pesca a tavola” nelle serate del 11 Luglio e del 2 agosto, collaborando con l’Assessorato all’Ambiente e all’Agricoltura. Ancora un tassello in più nel puzzle del dare valore alle nostre terre ed ai nostri prodotti di eccellenza“.

Sensi Unici 2018 parte da Custoza con 2 diversi eventi:

Domenica 24 Giugno all’Ossario con il Concerto “ Frammenti di Risorgimento ” per quintetto d’archi, soprano e altre voci:

” per quintetto d’archi, soprano e altre voci: Mercoledì 27 Giugno al ristorante Villa Vento si “celebreranno” le nozze d’argento del Premio Giuseppe Lugo®, che nella sua 25ª edizione tributerà l’ambito riconoscimento al tenore azero Yusif Eyvazov, che si esibirà con altri dotati cantanti lirici.

Sempre a Custoza, un posto di rilievo merita il fortunato ciclo di “Teatro in Cantina“, organizzato dal Comune con Arteven, il circuito teatrale e multimediale regionale, che si rinnova e si presenta in nuove location, diffondendo questo interessante percorso teatrale-enogastronomico ad altri spazi del territorio, come l’agriturismo “Le Bianchette” a Custoza, e la Cantina di Custoza (giusto in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario aziendale).

Tre gli appuntamenti:

Mercoledì 4 luglio all’ Agriturismo Le Bianchette (Custoza) con lo spettacolo “Trio Comedy Clown” della Compagnia 3Chefs (già protagonisti nel 2015 all’Expo di Milano) dove Lo Chef, nuovo eroe tra padelle e fornelli, è in battaglia perenne alla ricerca del gusto, e i nostri 3Chefs si lanciano nell’impresa di creare ricette di divertimento uniche, capaci di mandare in estasi i palati, e far cantare di gioia le papille gustative;

(Custoza) con lo spettacolo “Trio Comedy Clown” della (già protagonisti nel 2015 all’Expo di Milano) dove Lo Chef, nuovo eroe tra padelle e fornelli, è in battaglia perenne alla ricerca del gusto, e i nostri 3Chefs si lanciano nell’impresa di creare ricette di divertimento uniche, capaci di mandare in estasi i palati, e far cantare di gioia le papille gustative; Mercoledì 18 Luglio presso la Cantina di Custoza, Theama Teatro ci allieterà con “El moroso de la nona” capolavoro comico di Giacinto Gallina;

ci allieterà con “El moroso de la nona” capolavoro comico di Giacinto Gallina; serata finale mercoledì 25 luglio all’azienda agricola Corte Vittoria (Custoza), agrigelateria e prodotti tipici, dove l’artista Matteo Galbusera (conosciuto in tutta Europa) ci stupirà con il suo “The Loser” e la sua comicità demenziale e surrealista, uno spettacolo in grado di far sbellicare dalle risate anche il pubblico dal palato fine.

Come di consueto, si parte dalle ore 20.15 con visita guidata alla cantina, degustazione dei vini Custoza Doc da loro prodotti e piccoli assaggi gastronomici, quindi la bellezza del Teatro!

Ingresso: €10/persona (visita e degustazione incluse).

Per finire: giovedì 2 agosto nel Parco del Centro Sociale a Caselle in apertura di Sagra di S.Luigi, torna El Gavetin con l’ultimo spettacolo comico “L’Eredità“; per l’antica Festa di San Rocco, il 16 agosto nel prezioso scrigno della Chiesa di San Rocco al Castello in Sommacampagna una serata speciale di musica, con visita guidata al campanile.

Che dire?! Ce n’è veramente per tutti i gusti, non è possibile annoiarsi, se volete potrete uscire quasi ogni sera e godere delle vostre belle “terre del Custoza” e dei loro eccellenti sapori, aprendo il vostro cuore alle tante emozioni che i nostri “Sensi Unici” vi sapranno dare!