E’ stato diramato nei giorni scorsi dall’Ufficio Gare del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Pallacanestro il calendario provvisorio di serie C Gold stagione 2019-2020 che vedrà ai nastri di partenza 31 formazioni, suddivise in 2 gironi.

Il girone Ovest sarà a 15 squadre, mentre il girone Est sarà a 16 squadre. A causa delle promozioni in serie B del Corona Platina Piadena e della Gilbertina Soresina, le uniche compagini cremonesi presenti saranno il Basket Team Pizzighettone, che disputerà i propri incontri casalinghi al PalaStadio di Soresina, e la ripescata Sansebasket Cremona che giocherà invece alla Spettacolo ed entrambe al sabato con fischio d’inizio alle ore 21.

La giornata inaugurale vedrà entrambe le squadre esordire davanti al pubblico amico; i cremonesi di coach Baiardo contro i bergamaschi della Evolut Romano Lombardo il 28 settembre e sempre nella stessa data i ragazzi di coach Giubertoni riceveranno al PalaStadio di Soresina la new entry Delta Line Opera Club, compagine milanese lo scorso anno militante nel girone Ovest. Nel turno successivo entrambe saranno impegnate in trasferta; i biancoverdi cremonesi a Molinetto di Mazzano contro la wild card New Best Brescia sabato 5 ottobre alle ore 21, mentre i rivieraschi giocheranno domenica 6 ottobre alle ore 17,45 al PalaIseo di Milano contro la neopromossa Social Osa Milano.

Per quanto riguarda l’atteso derby cremonese si terrà all’8ª giornata con gara di andata a Soresina il 16 novembre, mentre il ritorno è previsto all’ombra del Torrazzo il 7 marzo 2020. Per quanto riguarda l’ultima giornata del 2019 si terrà al 13° turno e vedranno entrambe le squadre impegnate in casa; la Mazzoleni Pizzighettone riceverà sabato 21 dicembre i bresciani dell’Argomm Iseo, mentre i biancoverdi cremonesi ospiteranno la new entry Sporting Milano3 Basiglio; mentre la prima gara del 2020 si terrà sabato 4 gennaio al PalaIseo di Milano con la Mazzoleni Pizzighettone che sarà ospite del Milano 1958 che dopo la parentesi della scorsa stagione a Brugherio torna a giocare in città; mentre la Sanse sarà ospite domenica 5 gennaio alle ore 18 al PalaSport di Lumezzane della Bonomi Virtus Lumezzane.

Nel weekend successivo ultima giornata di andata con la Mazzoleni Pizzighettone che riceverà la new entry Bocconi Sport Team Milano, mentre la Sanse riceverà in casa Milano 1958. Inoltre la 13ª giornata di ritorno verrà anticipata in contemporanea su tutti i campi nella serata di mercoledì 8 aprile 2020 a causa delle festività pasquali, mentre la regular season terminerà con tutte le gare in contemporanea nella serata di sabato 25 aprile con fischio d’inizio alle ore 21.

Per quanto riguarda i campi gara il PalaIseo di Milano sarà sede delle gare interne delle società Social Osa Milano, Milano 1958 e Bocconi Sport Team Milano, mentre la Virtus Lumezzane giocherà al Palazzetto dello Sport di via Cefalonia a Lumezzane, la neopromossa Olimpia Lumezzane giocherà a Gussago, la New Best Brescia a Molinetto di Mazzano, la Delta Line Opera nella nuova tensostruttura di via Lombardia ad Opera, la Sanse Cremona alla palestra Spettacolo di Largo degli Sportivi a Cremona, la Mazzoleni Pizzighettone al PalaStadio di Soresina, la Sporting Milanotre Basiglio al PalaBasiglio, la Evolut Romano Lombardo al PalaFacchetti di Treviglio, la Gardonese alla palestra Itis di Gardone Val Trompia, la New Prevalle al PalaRegia Antica di Lonato del Garda, il Sesa Sustinente al Palasport Fattori di Sustinente, la Libertas Cernusco sul Naviglio nella palestra polivalente di via Buonarroti a Cernusco sul Naviglio ed infine l’Argomm Iseo giocherà al PalaAntonietti di Iseo.