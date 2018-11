Tempo di lettura: 2 minuti

Leno (Brescia) – È del tutto innovativa la ricostruzione proposta dal professor Angelo Baronio della vicenda di re Desiderio. Nel suo nuovo libro “Il sogno di Desiderio re dei longobardi”, il profilo che l’autore delinea dell’ultimo re longobardo non è quello tradizionale, definito dalla storiografia. Una rilettura delle fonti, esaminate da punti di vista non consueti, gli consente di proporre una biografia desideriana per vari aspetti inedita e di suggerire una diversa ricostruzione del suo progetto politico.

Ne è scaturito un volume complesso e avvincente, frutto di un lungo percorso d’indagine che, nel vagliare criticamente ogni tipo di fonte, esaminata alla luce delle più recenti acquisizioni della ricerca scientifica in merito, si è avvalso anche dei sorprendenti risultati emersi dalle campagne di scavo condotte a Leno da più di un decennio sul sito del monastero di San Salvatore/San Benedetto.

Il volume “Il sogno di Desiderio re dei longobardi” sarà presentato venerdì 16 novembre alle ore 15.00 presso l’auditorium di Cassa Padana di Leno.

L’incontro, promosso da Fondazione Dominato Leonense e Cassa Padana Bcc in collaborazione con Fondazione Civiltà Bresciana, Centro Studi Longobardi e Fondazione Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo di Spoleto, sarà coordinato da Claudio Baroni del Giornale di Brescia.

Illustreranno e commenteranno il volume: Claudio Azzara dell’Università di Salerno, Ezio Barbieri dell’Università di Pavia, Fabio Saggioro dell’ Università di Verona e Gabriele Archetti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli.

Il libro sarà in vendita presso Fondazione Dominato Leonense al costo di € 40,00 euro: in occasione della presentazione, il libro sarà disponibile al prezzo ridotto di € 25,00.