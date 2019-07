Tempo di lettura: 3 minuti

Offanengo (Cremona) – Si è concluso il 4° Trofeo Osteria Giosano con un grande successo su tutti i fronti. Ben 99 i partecipanti che hanno abbattuto il record dello scorso anno di 80 iscritti. Un torneo caratterizzato dal bel gioco e correttezza in campo e dall’ottima organizzazione da parte dello staff del tennis Offanengo.

Il tabellone era suddiviso in due trance: 73 atleti in quarta categoria che ha visto ottimi incontri di livello medio e sono entrati nel tabellone principale ben 8 giocatori tra qui i nostri portacolori offanenghesi Cassaghi, Fusari, Spirelli e Bernardo usciti al primo turno dopo aver disputato, ottimi match contro giocatori di classifica 3.5.

Il tabellone di terza categoria ha visto un buon livello di gioco, con le teste di serie Provana n1 del tc Offanengo, Serniotti n2 tc Bergamo, Chiappa n3 tc Crema, Elefante n4 tc, Basilicata. Dietro di loro a farsi strada Bisicchia, Kumar Sharma, Ankit, Patrini e il maestro del circolo offanenghese Bani Pier Luigi, molti incontri sono finiti al terzo set e a volte a notte inoltrata, nella settimana più calda, con atleti impegnati al massimo con recuperi sempre al limite.

In semifinale si sono incrociati Provana Luca e Chiappa Angelo la spuntata il portacolori del tc Crema per 6\2 – 6\3 disputando un buon incontro, con Provana che pian piano sta ritrovando la forma migliore. Nella seconda semifinale Bani Pier Luigi ha incontrato Bisicchia Giuseppe in un match dove i due giocatori hanno giocato a viso aperto facendo divertire il pubblico presente, alla fine la spuntata il portacolori offanenghese per 6\3 – 6\2.

La finale disputata in notturna davanti ha un folto pubblico, vede scendere in campo per il titolo Bani Pierluigi tc Offanengo e il giovane promettente, appena quindicenne, Chiappa Angelo tc Crema, il primo set ha visto un Bani molto falloso e un Chiappa che recuperava l’impossibile e si è chiuso in favore del cremasco per 6\2, nel secondo ce stato il ritorno del guerriero Bani che con ottime giocate ha deliziato il palato dell ottimo pubblico presente e corretto, ha risposto punto su punto Chiappa ma alla fine la spuntata per 6\4 il portacolori del tc Offanengo.

Quindi per il titolo i due pretendenti hanno dovuto affrontare il terzo set, qui non c’era più tatticismo da parte dei due giocatori e si sono viste dei colpi veramente di altissimo livello sembrava che sarebbe stata dura per entrambi, sull’uno pari. Poi una fiammata del giovane Chiappa che si è portato sul 3\1, qui un break perso sul proprio servizio, l’ennesimo della serata. e anche un calo fisico di Bani ha dato via libera al successo finale per 6\1 al vincitore del 4 trofeo Osteria Giosano al giovane promettente Angelo Chiappa del tc Crema.

Prima della premiazione il presidente Bonizzi Giandomenico ha voluto rivolgere un applauso a tutti i partecipanti, allo staff che si è impegnato a far sentire tutti al proprio agio, un grazie allo sponsor e amico Davide e per ultimo al giudice Caravaggi Oliviero sempre presente e preciso nei suoi interventi in un clima sereno e corretto da parte di tutti i giocatori.

Per ultimo abbiamo lasciato la parola allo sponsor che ha sottolineato la buona organizzazione del torneo l’ottima adesione dei giocatori 99 iscritti con un livello medio alto e l’impegno dei giocatori anche per le temperature alte avute in questi giorni e ha chiuso con la conferma per il prossimo anno per il quinto trofeo Osteria Giosano con grandi novità in vista. Alla fine sono stati premiati i due finalisti Chiappa e Bani e il giudice Caravaggi con rinfresco offerto dall’insuperabile Davidone Cassaghi.