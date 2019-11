Tempo di lettura: 2 minuti

Brescia. Il genio di Leonardo diviene una favola, una piece teatrale: “Il volo di Leonardo” sul palcoscenico domenica 17 novembre alle ore 15.30 e lunedì 18 novembre alle ore 9.30 e replica alle 11.30 al Teatro S. Giulia del Villaggio Prealpino in Via Quinta, 4.

Il musical, patrocinato dal Comune di Brescia e di Regione Lo mbardia, è promosso dall’Associazione e dalla Cooperativa Montessori Brescia in collaborazione con All Crazy, produzione di spettacoli per famiglie, per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo Da Vinci.

Già sold out le performance di lunedì 18 novembre, mentre ci sono ancora posti disponibili per domenica. Per prenotazioni: Teatro S. Giulia – Tel. 366.5339249.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Michele Visone, è un viaggio senza tempo tra musica, danza e canto che, grazie ad un cast di giovani artisti-acrobati di grande talento, farà rivivere in scena il genio di Leonardo e alcuni dei più noti protagonisti del Rinascimento italiano, tra storia, arte e scienza. Scenografici cambi scena, costumi d’epoca, proiezioni di grande suggestione e performance di danza aerea, grazie all’originale coreografia, trascineranno il pubblico in uno spettacolo divertente, dal forte impatto emozionale.

“Il volo di Leonardo” si inserisce nell’ambito delle iniziative che Associazione Montessori e Cooperativa Montessori Brescia hanno avviato da anni a Brescia per avvicinare genitori, bambini e adolescenti alla letteratura, al teatro, alla poesia, alla musica ed alle arti espressivo-creative, contribuendo così all’arricchimento culturale dei giovani.

L’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo è stato lo spunto per l’Associazione per ricordare la responsabilità degli adulti nella trasmissione della cultura alle giovani generazioni, per accompagnarli in una crescita consapevole verso un futuro da protagonisti. Obiettivo primario dell’Associazione e della Cooperativa Montessori è quello di collaborare con le Istituzioni e con tutte le realtà impegnate in campo educativo per rimettere il bambino al centro del processo formativo.

All Crazy Art & Show da anni nel campo dell’entertainment per famiglie, ha messo in scena le favole più belle, arrivando a rappresentare più di 30 titoli in tutta Italia. “Il volo di Leonardo” è un omaggio al grande genio italiano, alle sue invenzioni, al suo talento, alla grande rivoluzione culturale e scientifica che il Rinascimento ha prodotto.