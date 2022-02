Tempo di lettura: < 1 minuto

E’ entrata in vigore il 1° gennaio la nuova carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il periodo 2022-2027, che stabilisce le norme in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate dell’UE, garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri.

Per l’Italia ha determinato l’aumento dell’intensità di aiuto, per le grandi imprese si passa al 40% in Puglia, Calabria, Sicilia e Campania, e al 30% per Basilicata, Sardegna e Molise (che cambia inquadramento rispetto lo scorso anno).

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

L’Italia ha inoltre la possibilità di designare cosiddette “zone c non predefinite” per un massimo del 9,99% della popolazione nazionale.

L’approvazione della nuova carta avrà effetti sui bandi in corso o in attuazione che prevedono aiuti per tali territori.