Limone del Garda, Brescia. Un tratto spettacolare quello della ciclabile del Garda, la Garda by bike, da Limone del Garda sino al confine trentino.

Corre su una scenografica passerella sospesa nel vuoto, ancorata alla roccia, un tracciato che farà, nel vero senso della parola, volare sulle acque con le due ruote e con una vista impressionante sul lago. Collega Limone sino al confine con il Trentino Alto Adige, costeggiando la strada statale Gardesana. Opera unica e straordinaria che permette di percorrere, sia in bicicletta che a piedi, un tratto a strapiombo sul lago godendo di una vista mozzafiato sospesi tra lago e cielo.

Il lago di Garda è da anni indiscusso paradiso del cicloturismo, con il suo clima mite e vallate dalla straordinaria bellezza, arte, cultura, natura è in Europa una delle mete preferite dagli amanti delle due ruote, attirando turismo che è divenuto negli ultimi anni un volano per l’economia locale, con presenze e cifre da record. Inoltre incentiva le presenze turistiche anche oltre la stagione estiva, prolungando l’attività degli esercizi alberghieri e commerciali.



Quest’ultimo tratto della ciclabile è una struttura metallica a sbalzo sul lago e parallela alla Strada Statale 45 bis, larga due metri e mezzo e con pavimentazione in pannelli di calcestruzzo con finitura simil legno. Inoltre è previsto un sistema di illuminazione a led segna passo posto all’interno del montante del parapetto.

I lavori sono iniziati il 26 settembre 2016 con la messa in sicurezza del versante, per poi proseguire Nell’agosto del2018 con la realizzazione vera e propria del percorso a sbalzo. Nel luglio 2019 l’inaugurazione. L’opera è interamente finanziata con il contributo dei “Fondi dei Comuni Confinanti” (ex Fondo ODI) il cui importo complessivo ammonta ad euro 7.019.280.

Questo panoramico tratto si inserisce nel già esistente tracciato che dalla località Nanzell, al confine sud del paese, conduce sino all’estremità nord. Per poter accedere al nuovo percorso è necessario lasciare l’auto nei parcheggi pubblici dislocati nel centro del paese e da qui proseguire sia con la bicicletta che a piedi. In questo modo si percorre un tratto di circa 12 km. (andata e ritorno).

Sostando nel parcheggio multipiano in Via Lungolago Marconi è possibile noleggiare le e-bike da utilizzare esclusivamente per percorrere la nuova ciclopista a lago. Sul territorio sono inoltre presenti altre due attività di noleggio bici.

Il tratto fa parte del grande progetto chiamato “Ciclovia del Garda”, ossia l’opera che permetterà un domani di percorrere, completamente in sicurezza e separati dal traffico veicolare, tutto il perimetro del più grande lago italiano.