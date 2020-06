iNaturalist è un progetto di scienze cittadine che ha per obiettivo il controllo della diffusione delle specie animali viventi e l’analisi dell’evoluzione degli ecosistemi in risposta ai mutamenti climatici, nato per creare una comunità di cittadini-scienziati che vogliono contribuire attivamente al progresso della scienza della biodiversità.

Sono già più di un milione gli iscritti da tutto il Mondo, ognuno segue uno suo progetto che permette, aggiunto agli altri, di unire le osservazioni con altre persone su iNaturalist. Se stai per avviare un progetto di citizen science o semplicemente vuoi annotarti le specie di uccelli presenti in un parco vicino a te, i progetti fanno per te. Per partecipare ed iniziare ad approfondire la propria conoscenza della natura, condividendo i propri ritrovamenti, è sufficiente iscriversi sul sito web di iNaturlist o scaricare l’apposita app sul proprio smartphone, disponibile per iOS e Android.

Ogni osservazione può contribuire alla scienza della biodiversità, da quella della farfalla più rara a quella dell’erba più comune del tuo cortile. Noi condividiamo i tuoi ritrovamenti con database scientifici quali il Global Biodiversity Information Facility, al fine di aiutare gli scienziati a trovare ed utilizzare i tuoi dati. Tutto ciò che devi fare è osservare! Come fare?