“Siamo felicemente giunti all’ottava edizione della rassegna “Artisti per Nuvolari” nell’anno che coincide con il 130mo anniversario della nascita di Tazio Nuvolari” scrive nel catalogo Maria Gabriella Savoia.

“Dalla prima rassegna abbiamo esposto centinaia di opere di artisti appartenenti alle diverse correnti artistiche, pittori, scultori, grafici che si sono lasciati tentare dall’impresa di “catturare” il mito Nuvolari. Artisti che hanno profondamente esplorato la personalità, la vita e le gesta sportive del nostro campione, i motori, le auto, le vittorie, le fotografie, i video d’epoca, le canzoni.

Lo straordinario è che non solo Nuvolari vinceva le gare, non solo Nuvolari era vittima di incidenti, non solo Nuvolari è stato soggetto di film, ma Tazio, il nostro Tazio aveva quel qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, capace di mettere consapevolmente a rischio la propria vita in tutte le gare, capace di inventare tecniche di guida per superare le curve in velocità, capace di diventare lui stesso un ingranaggio della macchina durante una gara e guidare con una chiave inglese al posto del volante, di staccare con un gesto di stizza il cofano guasto, capace di guidare a fari spenti, capace di arrabbiarsi tanto da farsi il pieno da solo durante il cambio in una gara, capace di affrontare una gara di velocità contro un aeroplano…

Aveva costruito le sue vittorie e curato la propria immagine, inventato un proprio logo, e quando partecipava a una corsa, certo della vittoria non trascurava nulla, nemmeno di portarsi la bandiera tricolore da sventolare sul podio, orgoglioso della propria italianità.

Nuvolari aveva gareggiato e, inutile dirlo, vinto fino agli anni cinquanta, poi il ritiro.Così attento alla propria immagine da organizzare anche il proprio funerale…

Senza alcuna retorica e con un po’ di presunzione, dopo aver visto tanto e dopo essermi costantemente documentata, come già detto da personaggi di ben diversa professionalità, mi piace considerare Tazio come il più grande pilota di tutti i tempi”.

La Casa Museo Sartori presenta l’ottava rassegna “Artisti per NUVOLARI” nel 130° anniversario della nascita”.

La mostra, che nasce da un’idea e progetto di Adalberto Sartori, gode dei patrocini di Regione Lombardia, CONI Comitato Regionale Lombardia Mantova, Provincia di Mantova, Comune di Castel d’Ario, ACI Automobile Club Mantova, Museo Tazio Nuvolari, ASI Automotoclub Storico Italiano, AMAMS Associazione Mantovana Auto e Moto Storiche Tazio Nuvolari, Mantova Corse, FAI Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Mantova, Rotary Club Mantova Est Nuvolari, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, Garda Musei e ProLoco di Castel d’Ario.

La mostra “Artisti per NUVOLARI” si inaugurerà Domenica 11 Settembre alle ore 11.00, con interventi di Arianna Sartori curatrice della mostra e del catalogo, Stefano Bruno Galli Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Carlo Bottani Presidente Provincia di Mantova, Daniela Castro Sindaco di Castel d’Ario, Giuseppe Faugiana Delegato C.R. CONI Mantova, Alberto Marenghi Presidente Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari, Alberto Scuro Presidente ASI Automotoclub Storico Italiano, Massimo Formigoni Nuvolari autore del testo in catalogo, Maria Gabriella Savoia ‘Casa Museo Sartori’ autrice della presentazione in catalogo.

Saranno presenti gli artisti che sono stati invitati dalla curatrice Arianna Sartori a presentare un’opera alla rassegna in omaggio al pilota Tazio Nuvolari.

In mostra sono esposte 63 opere, tra dipinti ad olio, acrilico, tecnica mista, acquerello, disegno, fotografia, e un altorilievo in terracotta realizzati da: Antea (Pirondini Antea) • Badari Grazia • Bandera Franca BAF • Barbieri Grazia • Bartoli Germana • Battaglia Biagio • Betta Valerio • Bisio Pietro • Bongini Alberto • Breschi Fabrizio • Cancelliere Mario • Cangiano Giorgio • Capraro Sabina • Codroico Roberto • De Micheli Gioxe • De Rosa Ornella DRO • Di Monte Sandria • Dugo Franco • Ferraris Gian Carlo • Ferri Massimo • Ferro Davide • Frazzetto Elena • Galbusera Renato • Gimelli Sergio • Gramolini Adriano • Grasso Francesco • Gravina Aurelio • Lapteva Tatiana • Lelii Marisa • Lomasto Massimo • Luchini Riccardo • Marigliano Patrizio • Molinari Mauro • Monga Paolo • Morandini Gi • Musi Roberta • Paggiaro Vilfrido • Pascoli Gianni • Pastorello Gianguido • Peppoloni Alberto • Perbellini Paolo • Perbellini Riccardo • Perna Vincenzo • Pesci Claudio • Piccinelli Marco • Pietrasanta Barbara • Pighi Giuseppe • Piovosi Oscar • Prato Tiziana • Quadrelli Patrizia • Raimondi Luigi • Rametta Viviana • Romani Maurizio • Rossato Kiara • Rostom Camelia • Sabato Marialuisa • Settembrini Marisa • Terreni Elio • Tulipani Stefano • Veronese Sabrina • Violi Carmelo • Volpe Michele • Zefferino (Bresciani Fabrizio).

Gli artisti, che provengono dall’intero territorio nazionale, dalla Sicilia al Piemonte, dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia e di diverse generazioni (nati tra il 1932 ed il 1981) presentano ciascuno un’opera che rispecchia le peculiarità della propria espressione artistica.

La mattina dell’inaugurazione, Domenica 11 Settembre, passerà appositamente per via XX Settembre davanti alla “Casa Museo Sartori” di Castel d’Ario, dalle ore 10.30, la manifestazione d’auto storiche “AMAMS Caffè veloce a Castel d’Ario” organizzata da AMAMS Associazione Mantovana Auto e Moto Storiche Tazio Nuvolari.

La sosta delle autovetture avverrà nella Piazza del Castello e gli equipaggi partecipanti si recheranno a visitare la rassegna d’arte per rendere un omaggio al campione Nuvolari.

Inoltre la berlina Fiat 1400, l’ultima appartenuta a Tazio Nuvolari, presenzierà all’inaugurazione dell’esposizione.