Fuori dai suoi dipinti, secondo altri mezzi che non l’arte pittorica, ci si esprimeva su di lui.

Di Angelo Inganni (1807 – 1880), in accostamento alle sue tele, si sviluppavano, anche nella stampa locale, le tracce di una pubblica considerazione.

Agli occhi dei suoi diretti contemporanei, le sue opere avevano ispirato una serie di commenti che derivavano dall’aver assicurato, alla cronaca di quei giorni, il porre attenzione ad una manifestazione cittadina nella quale erano anche convenuti artisti dalla più diversa estrazione.

La circostanza di tali pronunciamenti, raccolti dal dovere di informazione, era costituita dall’evento particolare della “Esposizione Bresciana” del 1857, quale iniziativa promossa nell’estate di quell’anno, per raccogliere in mostra quanto più caratterizzava Brescia e la sua Provincia, fra le quali peculiarità si situava anche il composito insieme della produzione artistica.

Già famoso ed apprezzato pittore, Angelo Inganni risultava destinatario della parte del resoconto inerente l’aver anch’egli proposto il contributo di un’operosa maestria, testimoniato nell’esposizione di quella metà d’Ottocento profilatosi, per altro, durante la penultima estate del Regno Lombardo Veneto per Brescia, essendo che nel 1859 sarebbe, poi, spettato, al comparto istituzionale di tutt’altra amministrazione, confermare o meno, tale ingente manifestazione, ereditata, secondo alcune pregresse edizioni, dagli anni con gli austro-ungarici nel bresciano a farla da padrone.

Anche allora, a mettere d’accordo tutti, interveniva il poter prendere atto delle differenti opinioni che divergevano dal procedere, invece, con una valutazione univoca, in questo caso, rispetto ai manufatti allestiti nel corso dell’avvenimento in questione, organizzato negli ambienti della “Crociera San Luca”, nel centro cittadino di Brescia, a pochi passi dall’attuale Corso Zanardelli.

Ancor prima di entrare nel merito del genere espressivo che era interpretato dai rispettivi autori, presenti all’esposizione, un ignoto cronista della “Gazzetta Provinciale di Brescia” prendeva di mira il fatto, sempre potenzialmente attuale, di come fossero presentate le varie opere, agli occhi dei visitatori, nel senso che, ad esempio, la luce degli ambienti non risultasse del tutto adeguata, per risaltarne il pregio, e, pure, che certi dipinti fossero dislocati troppo vicino a chi si trovava a stazionare sul posto per osservarli, quasi che fosse stata confusa la produzione artistica dalle più contenute dimensioni, con quella, invece, che, per averne un loro quadro complessivo, era, al contrario, meglio opportuno disporne allo sguardo, in un’altra e più distante angolazione.

Proprio questo non meglio identificato estensore della critica giornalistica, ad uso di un’informazione specifica per riferire a proposito delle caratteristiche dell’esposizione, si beccava, a sua volta, una critica nel merito, da un altrettanto ignoto autore di una lettera recapitata nella sua redazione, relativamente al giornale menzionato, circa il ruolo della stampa locale assicurato alla, comunque, ritenuta bella manifestazione.

L’accusa, contenuta nella missiva ospitata sul giornale bresciano del 15 settembre 1857, era di aver dileggiato il pittore Angelo Inganni, asserendo si fosse mancato anche di aver appropriatamente descritto un suo dipinto.

Scrupolosità effimera di una suscettibilità eccessiva, rimasta ai posteri in una identità sconosciuta che raffrontata, invece, alla versione dell’articolo, appunto, redatto dal presunto incauto cronista si commenta, però, da sola.

Forse, tale sollevazione epistolare che, oltretutto, era andata in porto, facendosi, pure, pubblicare, dimostrava il notevole seguito che il noto pittore avesse già, allora, in un vasto riscontro di estimatori, come, per altro, ancor oggi, riscuote per “i galleristi” la rara accezione, per quell’epoca, di un pittore bresciano degno di un’alta considerazione, pure per la stima delle quotazioni d’arte che reggono il confronto anche ben oltre i meri confini territoriali della sua produzione.

Formatosi a Brera, con l’appoggio, a quanto di lui si afferma, tra le sue fonti biografiche, grazie al feldmaresciallo Josef Radetzky (1766 – 1858), mediante la persuasione, in tal senso, esercitata sul famoso esponente militare del governo austriaco, per via di un ritratto dedicatogli, mentre ancor giovane artista si trovava in servizio di leva a Milano, questo raffinato pittore rappresenta una risorsa storica anche per le suggestive ed accurate vedute che ha assicurato alla perdurante fissità pittorica, attraverso il tempo, nella narrazione di come fosse l’epoca da lui vissuta, in un confronto con l’oggi che, a voler essere, per così dire, onesti, parrebbe quasi distanziata da una divergenza incredibile.

La rimostranza, ispirata a come fosse stato presentato Angelo Inganni, secondo quando di lui era apparso, sul giornale menzionato, appariva, fra l’altro, condensata nello scrivere in forma interlocutoria che “(…) Le pare che il sig. Inganni potrà tacere nel sentire a screditare il suo quadro in tal guisa? Dice che – cose e persone sono illuminate dalla luce rossastra del braciere – mentre non si è nemmeno sognato di illuminare altro che la faccia del ragazzo che soffia.

Così pure con quelle parole – appena li guardi, forza è che tu lo proclami di primo tratto superiore a tutti gli espositori – non sono, forse, scritte in metafora per satirizzarlo d’aver permesso che il suo nome fosse stampato a caratteri cubitali? E con quel – rombar del tuono, schiantar della saetta, infuriar del vento, suonar di campane, incalzar di nubi, succedersi di baleni – non mi fa diventar il quadro dell’Inganni una scena da marionette? (…)”.

Eppure, scorrendo in lettura l’articolo incriminato dell’11 settembre precedente, si incontrano periodi fuori di dubbio, espressi rispetto alla evidenza di una incondizionata ammirazione per l’artista, associata alla valenza del testo, in tutta la sua complessiva portata, concentrato in un sincero ed in uno svelato complimento, come, ad esempio, l’aver pure scritto, rivolgendosi all’attenzione dello stesso Inganni, da parte di tale cronista, poi bersagliato da quella subentrata invettiva, che “(…) Non ismarrirti per l’invido od ignorante malignare di pochi e pensa che se tu diventassi Dio, costoro, per non poterti trovare imperfetto, ti crocifiggerebbero. A pseudo-dottori o non rispondi, o rispondi col pennello, ed avrai vinto (…)”.