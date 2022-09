Tempo di lettura: 2 minuti

Ferrara. La città si prepara ad accogliere “Internazionale a Ferrara”, 30 settembre 1 e 2 ottobre un weekend con i giornalisti di tutto il mondo, con incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop. Il festival di giornalismo organizzato dal settimanale Internazionale in collaborazione con il comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associazione IF.

Tutti gli incontri sono gratuiti e su prenotazione. Gli spazi sono raggiungibili a piedi o in bicicletta.

Quest’anno il festival si focalizza sull’Italia all’indomani delle elezioni; focus sul mondo politico e sullo stato dei diritti in America Latina, dal Cile al Brasile; i nuovi scenari della guerra in Ucraina; diritti civili e attivismo, dall’aborto ai diritti delle persone LGBT+, dalla legalizzazione della cannabis alla cittadinanza; libri, film e tanta cultura. Questo e molto altro a Internazionale a Ferrara. Tre giorni di eventi sui grandi temi dell’attualità, dell’economia, della politica e della cultura, con 160 ore di programmazione, 200 ospiti da 30 paesi, oltre 110 incontri e 10 workshop.

La pace al centro della sedicesima edizione Si partirà venerdì 30 settembre: “In un momento in cui la guerra è scoppiata nel cuore dell’Europa il nostro auspicio è che si possa cominciare a lavorare per invertire la rotta – dice Chiara Nielsen, vice direttrice di Internazionale e direttrice del Festival insieme a Luisa Ciffolilli – ecco perché quest’anno abbiamo voluto che il festival fosse dedicato proprio a riflettere e diffondere culture di pace”. E pace anche nel logo di Anna Keen, pensato per la nuova edizione: questa volta il celebre mondo stilizzato tende il filo di un aquilone dai colori arcobaleno.

Tantissimi gli ospiti da tutto il mondo, ma Internazionale a Ferrara è anche un focus sul nostro Paese, all’indomani delle elezioni politiche, al festival il dibattito sulle questioni urgenti per il Paese, casa, lavoro e reddito . Non mancherà il dibattito sui diritti civili con protagonisti di primo piano. Ci saranno anche 10 workshop dedicati a strumenti e competenze chiave per esplorare l’attualità e il mondo che ci circonda, per praticare una cittadinanza consapevole e radicata nella contemporaneità, con un focus sulla narrazione della realtà, sugli strumenti che abbiamo a disposizione per interrogarci su di essa e raccontarla, e su come le storie cambiano a seconda del mezzo che scegliamo per rappresentarle.

Come si articola il linguaggio fotografico? Come affrontare le difficoltà della comunicazione scientifica? Come fare un’informazione veramente indipendente e fuori dal coro? Quali sono le sfide e le complessità della traduzione letteraria? E di quella giornalistica? Come raccontare una storia attraverso il fumetto? Tanti gli appuntamenti durante i quali si

risponderà a queste domande e tanti gli ospiti che metteranno a disposizione del pubblico la

loro esperienza.

Altri mondi e altri media tornano anche quest’anno gli appuntamenti con Mondovisioni, la rassegna di documentari su attualità, diritti umani e informazione curata da CineAgenzia in collaborazione con Internazionale.