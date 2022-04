Tempo di lettura: 5 minuti

Lo si vede bene dalla strada, rappresentativa di quella via di collegamento che pare sia stata già al centro delle dinamiche della nota battaglia, storicamente combattuta sul posto, il 12 ottobre 1427.

Un evento celebrato, in seguito, dai veneziani, pure immortalandolo in un’interpretazione pittorica trionfale, nella sala del “Maggior Consiglio” del Palazzo Ducale, a Venezia, nonostante che, nella medesima capitale della Serenissima, sia stato decapitato il protagonista di tale vittoria, Francesco Bussone, conte di Carmagnola (1380 – 1432), in quanto ritenuto, comunque, dubbio ed al punto da considerarlo sotto sospetto, fino a reputarlo connivente con il nemico, in ogni caso da lui, qualche anno prima, sconfitto a Maclodio, attraverso un risultato militare, significativo di una vittoria evidente.

L’antico castello di questa località bresciana sopravvive anche nella dedicazione toponomastica di una inequivocabile ubicazione, corrispondente all’esplicito nome di genere di tale immobile, nella misura da poterne definire la specificità di una convinta attribuzione, quale è appunto la “via castello”, dalla quale, ne deriva l’evidenza espressa ad un riscontro oggettivato su tale indicazione, mediante la chiara proporzione di una struttura aggredita architettonicamente da un’evoluzione a cascinale che non ha, però, intaccato la facciata esterna della costruzione medesima, ancora rispecchiante le note contraddistinguenti di un vetusto maniero, come le stesse linee di sua definizione, appaiono percepibili nell’aderenza di una perdurante caratterizzazione.

Lasciata la “strada provinciale 235”, percorrendola dal suo tratto attraverso Maclodio, lungo il quale già si scorge il castello, è nello spazio di non molti metri, entro, cioè, un’area tacciata da segnaletica come privata, che, superato tale distanziamento, si raggiunge tale antichità da vicino, andando a ripercorrere l’altisonante storicità sbiadita di quegli spazi che, ad esempio, sono precisati nel libro “Maclodio e la sua Battaglia – Immagini e divagazioni”, a cura di Giuseppe Fusari e di Elena Frosio, per la “Compagnia della Stampa”, nel riportarvi che “(…) qui, infatti, nel castello di Giacomo Chizzola, nell’ottobre del 1427, i Visconti attesero l’arrivo delle truppe della Lega Veneto-Fiorentina, e lì compì il destino di Brescia e dell’intero suo territorio che assistette alla fine della sua sudditanza ai Visconti ed il suo passaggio alla Repubblica di Venezia”.

Il luogo, per via del suo blasonato maggiorente, citato a riferimento di questa fortificazione, era pure, di per sé e conseguentemente, schierato con l’esercito rivelatosi soccombente, seppure tale particolare, in ogni caso, non indifferente, sembra non faccia molta impressione, nelle intercorse manifestazioni evocative della dinamica guerresca, nel frattempo, rivisitata, nel corso di anni, a far data da periodi non lontani, da locali iniziative culturali, che, oltre ad alcune produzioni artistiche ed a pubblicazioni monografiche, attengono ad un correlato folclore da assicurare, ogni qual volta, al ripristino di memorie diffusamente dedicate a questo importante e lontano frammento di guerra.

Anche l’enciclopedia bresciana, contribuisce a rimarcare i contorni della medesima contingenza, per altro, a Maclodio, rinverdita da un paio di grandi murales realizzati, in gigantografie stradali ispirate al tema dell’importante scontro quattrocentesco, con il segnalare che: “(…) Proprio perché ebbero appoggio nel castello di Maclodio, infeudato a Giacomo Chizzola, nell’ottobre del 1427, i viscontei attesero l’arrivo delle truppe della Lega Veneto – Fiorentina, accorse loro incontro, dando luogo alla battaglia di Maclodio del 12 ottobre.

Questa battaglia fu la più celebre, ebbe luogo il 12 ottobre 1427 ed ebbe come suo epicentro la strada alquanto elevata su un terreno paludoso e ricco di macchie di vegetazione che collegava il paesello con Urago; venne combattuta tra l’esercito della Lega di Venezia – Firenze, guidato dal conte di Carmagnola, e l’esercito visconteo o duchesco, guidato da Carlo Malatesta e condotto dai capitani di ventura Francesco Sforza, Nicolò Piccinino, Angelo della Pergola, Giovanni Caldara, Guido Torello. I due eserciti vennero a contatto alle ore 16 poco fuori a ovest di Maclodio. L’unità di comando, nell’esercito della Lega, ebbe quasi subito il sopravvento sulle divisioni e sui contrasti dei comandanti dell’esercito visconteo, divisi sul fatto di dare o meno battaglia. (…)”.

Quasi fosse in stretta simbiosi con elementi esterni, entro una inerte sagoma imbalsamata, sembra che, ancor oggi, il castello riveli, quasi del tutto, una connotazione calzante con quella che, in un altro libro, risulta appalesata.

A tal proposito, si trova, fra l’altro, scritto, già almeno dall’anno di stampa di questo tomo, risalente al 1984, come prodotto dalla “Tipografia Queriniana” con il titolo “Maclodio – Le origini. Il Quattrocento. La battaglia del 1427”, secondo i contributi dei Ravelli, sia Alberto che Gottardo, che : “(…) è costituito da due corpi di fabbricati, distaccati l’uno dall’altro.

Il primo che forse è sorto sull’antico edificio, ha una pianta rettangolare con il lato dell’ingresso leggermente ricurvo. Sopra il portale sembra di scorgere la traccia del vano di muro dove scorrevano le catene del ponte levatoio.

Per tutto il resto non vi sono che finestre semplici e modeste mensoline sotto la gronda, a indicare una dimora padronale. Altrettanto, si può dire del secondo corpo che sorge presso il primo, ma un po’ arretrato rispetto ad esso, in forma di torre decisamente cinquecentesca e non medioevale. Fino ad una decina di anni fa, esso era circondato su tutti i quattro i lati da una fossa alimentata dall’acqua delle risorgive. Ora, esiste solo il tratto anteriore, con acque putride e limacciose (…)”.

Al fossato che, ancora, corre sotto il ponte in muratura, come tale struttura risulta da due braccia fiancheggiata dal paio di contenimenti incoronati da “pietra di Sarnico”, spetta il rimarcare quella cornice di verde, per larga parte spontanea, fra canneti ed arbusti vari, che mette, non volontariamente, in risalto un alone rimarchevole di antichità, rimaste arroccate ad epoche remote, per le quali, una patina di languida quiete mette in evidenza il notevole distacco dall’epoca attuale, rispetto a quella originaria di glorie perdute, come, i contorni più rilevanti del castello stesso, appaiono, tuttora, sovrapponibili alla veduta dell’incisione dell’autore ligure Giovanni Agostino Ratti, alla cui esistenza, profilatasi nella prima metà del secolo dei Lumi, riconduce l’immagine associata al modo con cui era da lui scorto l’immobile stesso, in quel tempo, piuttosto somigliante, nella maggior quota parte architettonica, a come il sito stesso si esplica ad oggi.

I diffusi accenni rurali, derivanti da un’attività anche allevatoriale, in atto nelle strutture contigue a questo castello, paiono contribuire ad evidenziare della medesima struttura, l’eco di una dimensione ultrasecolare, come l’economia primaria pare suggellare, in una operosità avvinta da madre natura fin dalla sua enucleata matrice primordiale, dettagliandovi alcune remote propaggini del tempo, comprese in una zona presidiata da un antico passato da poter testimoniare.