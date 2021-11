Tempo di lettura: 2 minuti

Verona. Festeggia la sua trentesima edizione JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, e lo fa tornando in presenza in fiera a Verona da giovedì 25 a sabato 27 novembre. Dopo il successo dell’edizione completamente digital del 2020, quest’anno i padiglioni della Fiera si ripopolano con una ricca rassegna espositiva e un fitto calendario di appuntamenti e attività, integrati da un articolato palinsesto di proposte online.

La manifestazione, che costituisce un riconosciuto punto di riferimento per giovani, famiglie e operatori, è promossa da Veronafiere e Regione del Veneto in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e vede la mediapartnership di Rai Cultura/Rai Scuola.

Saranno 400 le realtà presenti in rassegna, 150 gli appuntamenti culturali nei tre giorni di evento. “Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale” è il titolo che fa da filigrana trasversale all’edizione 2021: al centro i temi della digital and green transition e delle sue ricadute importanti sul versante della formazione. Una scelta che vuole evidenziare come servano non soltanto risorse e tecnologie, ma anche competenze adeguate e una cultura nuova per improntare una ripresa che abbia come suoi cardini la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile.

Virtuale e reale si incontreranno e daranno vita ad un’edizione unica, in grado di coniugare il meglio delle esperienze maturate in trent’anni di fiera. Anche quest’anno la conferma che il Salone è al passo con i tempi, in grado di leggere le necessità dei giovani, così come di restituire un’immagine a 360 gradi della scuola e del mondo del lavoro. Le nuove generazioni sono il nostro futuro, abbiamo il dovere di dar loro tutti gli strumenti possibili affinché valorizzino talenti e passioni, a maggior ragione oggi.