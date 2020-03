Tempo di lettura: 2 minuti

Verona. “La Luna in piazza Bra” un appuntamento con cadenza mensile con il nostro amato satellite, da sempre nei sogni e nelle fantasie di ognuno, una iniziativa organizzata dal CAV Circolo Astrofili Veronesi e patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona, è una iniziativa gratuita che verrà replicata con scadenza mensile per offrire a tutti i cittadini e in particolare ai giovani, la possibilità di scrutare la luna da vicino.

Ogni mese, al primo quarto di luna crescente, sempreché le condizioni atmosferiche non siano assolutamente sfavorevoli, appassionati e curiosi troveranno una serie di telescopi a loro disposizione in Piazza Bra, per volgere il naso all’insù e ammirare la Luna e i Pianeti.

Tutte le osservazioni sono gratuite. Il Circolo Astrofili Veronesi “A. Cagnoli”, costituito nel 1977, è una associa-zione di promozione sociale di appassionati di astronomia riconosciuta dalla Regione Veneto. Conta attualmente oltre 200 soci e organizza durante l’intero arco dell’anno, nella propria sede in via Brunelleschi presso le sale della 3^ Circoscrizione, una fitta serie di conferenze aperte a tutta la cittadinanza.

Inoltre, mediante l’opera volontaria dei propri aderenti, assicura il funzionamento dell’Osservatorio Astronomico di Ferrara di Monte Baldo “A.Gelodi”, in un edificio di proprietà di quel comune, unico osservatorio astronomico pubblico esistente nell’intera provincia di Verona.

Per promuovere la conoscenza e l’osservazione astronomica il Circolo Astrofili Veronesi organizza un punto di osservazione mensile della Luna, ogni mese, sempreché le nuvole non la nascondano, al primo quarto di luna crescente, alcuni operatori del circolo con il loro telescopio offriranno la visione del cielo gratuitamente a tutti gli appassionati, studenti e passanti.

Date programmate per l’osservazione lunare: