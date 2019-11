Tempo di lettura: 2 minuti

Crema, Cremona – La Libreria Cremasca torna a ospitare nei suoi locali uno scrittore: Jacopo Zerbo, intervistato da Annamaria Piantelli, ci racconterà il testo Le uniche

strade, Bookabook.

Ottobre 2032. Gli scienziati annunciano che la crisi climatica è ormai inarrestabile. La Terra, nel giro di pochi decenni, diventerà invivibile per gli esseri umani. Temperature estreme, sollevamento degli oceani, guerre per le risorse, niente potrà più evitare quest’apocalisse.

Come affrontare un annuncio simile?

Edward, giovane militante ecologista, concepisce quella che gli sembra l’unica reazione possibile, per quanto mostruosa: un’estinzione volontaria dell’umanità, perché si risparmi questa terribile

agonia.

Lise arriva alla conclusione opposta. Se la scienza di oggi ci condanna, le scoperte del futuro potrebbero smentirla. Decide di dar vita a un gruppo di donne con l’obiettivo di far più figli possibile, poiché, in un mondo di indifferenti, solo i figli di chi si è battuto per la Terra avranno la forza e la motivazione per salvarla.

Georges, disoccupato parigino, vive al di sopra, o al di sotto, di tutto ciò. La sua unica preoccupazione è che gli altri lo credano un uomo normale e inserito nella società.

Come potrebbero visioni tanto opposte convivere in un mondo ormai condannato?

C’è un’unica strada. E un uomo che vive nel 2111 lo sa.

Jacopo Zerbo, attore, ha lavorato in teatro con registi come Mimmo Sorrentino, Jean-Claude Penchenat e Dario Fo. Con quest’ultimo ha anche collaborato a lungo come assistente alla scrittura, curando la realizzazione di numerosi testi fra cui La figlia del papa (Chiarelettere 2014) e Nuovo manuale minimo dell’attore (Chiarelettere 2015). Insegna dizione presso l’Accademia Teatrale Veneta e tiene numerosi corsi di dizione e lettura ad alta voce.

Col testo teatrale Il vizio della forma è stato finalista al Premio Hystrio – Scritture di Scena 2013.

Le uniche strade è in campagna di crowdfunding con l’editore Bookabook.

Bookabook coinvolge i lettori nel processo di selezione dei testi da pubblicare.

Le uniche strade è preordinabile in versione cartacea o ebook sul sito www.bookabook.it

Se si raggiungeranno 200 copie preordinate il libro verrà pubblicato e distribuito da Messaggerie