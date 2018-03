Tempo di lettura: 1 minuto

Galbiate (Lecco) – Il Parco Ludico Galbiate è lieto di omaggiare tutti i papà con un emozionante spettacolo teatrale, in occasione della loro festa, domenica 18 marzo alle ore 18.00.

Moreno Agnella, protagonista della pièce “Rus de cavei” di cui è anche autore, racconta l’atto d’amore di un figlio verso la propria eredità famigliare con una ballata in bianco e nero.

Anche mamme e bambini sono i benvenuti allo spettacolo. A seguire alle ore 19.00 per tutti un fantastico aperitivo di festa insieme.

Il Parco Ludico di Galbiate da ottobre 2012 è gestito dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus, che opera in Lombardia coinvolgendo bambini, ragazzi e le loro famiglie in percorsi educativi che valorizzano e conservano il patrimonio ambientale e culturale del territorio.

Un progetto questo del Parco che il Comune di Galbiate ha deciso di dedicare alla comunità, con una particolare attenzione per i giovani. Si tratta di uno spazio che rappresenta un presidio educativo costante: la Cooperativa si occupa, da un lato, di organizzare e promuovere attività ed eventi di vario genere con e per i ragazzi; dall’altro, governa e favorisce la coesione sociale: momenti di incontro, dialogo e scambio aperti a tutta la comunità e al mondo dell’associazionismo; creazione di una rete tra le agenzie educative; dialogo continuo con la Scuola; gestione condivisa dello spazio. In questo modo si intende connettere generazioni diverse, così da creare una comunità educante allargata che si prenda cura dei propri ragazzi.