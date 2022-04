Tempo di lettura: 2 minuti

Bufale bestiali n libro pieno di notizie false e interessanti sugli animali fortunatamente pieno anche di notizie vere e interessanti sugli animali.

È vero che il lupo ulula alla luna? E che gli struzzi nascondono la testa sotto la sabbia? Gli elefanti hanno sul serio paura dei topi? La risposta è no. No e poi no. Grosso errore. Sbagliatissimo. Di qualsiasi animale si tratti, stai pur certo che esiste almeno una frottola al suo riguardo.

Che sia colpa dei cartoni animati, di un antico filosofo greco o di un manipolo di marinai perditempo, per fortuna la scienza e l’osservazione della natura ci vengono in soccorso e ci aiutano a svelare la verità nascosta dietro alle bufale e a guardare con stupore e rispetto le creature che ci circondano.

Tra scorpioni in Europa e lemming della Groenlandia, cavalli di nome Hans ed elefanti sdentati, superpoteri affibbiati a caso e naturalisti fanatici, preparati a una pazza e divertente avventura alla scoperta dei protagonisti del regno animale.

Lasciati guidare da Graziano Ciocca, guastafeste e smontabufale, e impara a guardarti intorno con l’entusiasmo di un bambino e la mente di uno scienziato. Scoprirai un mondo davvero straordinario, ma tutto diverso da come lo immaginavi tu.

Graziano CIOCCA è un biologo e divulgatore scientifico. Da piccolo passava il tempo osservando millepiedi, chiocciole e insetti vari nelle scatole dei formaggini (prima di liberarli). Oggi è presidente dell’associazione culturale G.Eco, si occupa di diffusione della cultura scientifica nelle scuole e con il grande pubblico, e partecipa a manifestazioni e festival scientifici in tutta Italia.

Con il suo primo libro, I tori odiano il rosso, ha vinto il “Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica” nella categoria under 35. Lo sconfinato amore per gli animali e una superpedanteria sono i suoi superpoteri.