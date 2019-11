Tempo di lettura: 1 minuto

Mantova – Ultimo fine settimana per Mantova Scienza che per il quarto anno consecutivo sta animando la città con conferenze, dibattiti e convegni che affrontano i più ampi temi delle Scienze accogliendo ospiti di fama nazionale e internazionale pronti a raccontare le loro scoperte con taglio accattivante e comprensibile a tutti.

Prosegue anche la collaborazione con il Cinema del Carbone per la rassegna “La Scienza al Cinema”, uno speciale dedicato ai film a tema scientifico, commentati in sala da esperti e ricercatori impegnati sui più avanzati e innovativi fronti di ricerca.

Anche in questa edizione per tutta la durata della manifestazione sono attivati laboratori didattici per le scuole, in particolare nei luoghi che negli ultimi secoli sono stati centri nevralgici per la diffusione della Scienza a Mantova e che custodiscono preziose collezioni scientifiche.

E anche quest’anno nel fine settimana del 9 e 10 novembre la Sala delle Capriate in Piazza Leon Battista Alberti si trasformerà nello Science Lab di Mantova, per curiosare, giocare e sperimentare con la Scienza, con l’aiuto e l’entusiasmo dei ragazzi dell’Alternanza Scuola Lavoro.