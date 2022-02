Tempo di lettura: 2 minuti

Padernello, Brescia. È partito il progetto NanoEYE! Il progetto mira a promuovere le pari opportunità tra ragazzi e ragazze nell’educazione scientifica nei primi anni di vita per garantire l’accesso, l’inclusione, la diversità e l’equità nello sviluppo della personalità, dell’attitudine e delle competenze per promuovere la loro curiosità sul mondo che li circonda attraverso la nano scienza.

La fondazione del Castello di Padernello, grazie all’aiuto di InEuropa, è uno dei partner di Immersion in nanoscience for education in the early years NanoEYE. Il progetto ha una durata di 24 mesi, con partenza da gennaio 2022 e con termine il 1° gennaio 2024.

Il progetto è realizzato con 5 partner: Fondazione Castello di Padernello (Italia), The Festival of Curiosity Limited (Irlanda), Universidad De Zaragoza (Spagna), City of Dublin International Primary School Limited (Irlanda) e Esciencia (Spagna), che è il capofila. Con questo progetto si intende sviluppare sistemi di alta qualità volti all’educazione e cura della prima infanzia per sostenere gli insegnanti nell’uso di metodi innovativi e creativi per insegnare le nano scienze nei primi anni.

Il progetto incoraggia la creazione di materiali curricolari, una serie di strumenti per gli insegnanti, la formazione in moduli per gli insegnanti e la generazione di un manuale di buone pratiche. I moduli di formazione coprono interrogazione ed indagini pratiche e approcci al lavoro di gruppo per insegnare le scienze nei primi anni di vita.

Come possiamo aiutare i bambini ad acquisire le competenze di base di cui hanno bisogno per avere successo a scuola e più avanti nella vita? Come possiamo aiutarli a sviluppare le loro abilità sociali, a capire il mondo di domani?

Tutti impariamo durante la nostra vita, ma i primi anni dei bambini sono cruciali per piantare i semi che permetteranno loro di fiorire più avanti nel corso della vita. Durante i loro primi anni, ancora prima che raggiungano l’età della scuola primaria, vengono costruite le basi per il loro sviluppo personale, le loro abilità sociali e il successo dell’apprendimento futuro. Mentre la famiglia dà loro cura, affetto, valori e molte altre cose, i bambini necessitano di ricevere un’educazione e un’assistenza professionale. Questo è il motivo per cui il Pilastro europeo dei diritti sociali ha stabilito che i bambini necessitano di un’educazione e una cura della prima infanzia accessibili e di buona qualità.

Con questo progetto si mira ad ottenere i seguenti risultati:

PR1: azione formativa per insegnanti. Nella prima fase, una fase di scoperta, dopo aver mappato i bisogni degli insegnanti attraverso un’indagine sulle metodologie e risorse appropriate, mettiamo a disposizione risorse didattiche appartenenti ad una metodologia di approccio alle nano scienze.

PR2: schede didattiche scaricabili. Nella seconda fase, una fase di sperimentazione, vengono realizzate 15 schede didattiche scaricabili.

PR3: documento di buone pratiche. Nella fase finale, creiamo un documento di buone pratiche sulla compilazione di esperienze educative legate a NanoEYE.