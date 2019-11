Tempo di lettura: 2 minuti

Brescia. Ant Italia Onlus ha curato circa 130.000 persone in 11 regioni italiane , ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case con cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia.

ANT Onlus riapre per il periodo natalizio in piazza Duomo, nel cuore della città proprio all’angolo della galleria, tutti i giorni fino alla vigilia di Natale dalle ore 9 alle 20, a partire da questa settimana, il suo Temporary Solidale e inoltre i volontari Ant saranno nelle piazze di Brescia e provincia con le stelle di natale.

Al charity shop di ANT si potranno trovare piccoli e grandi manufatti artigianali, realizzati da un gruppo di volontarie, che durante tutto l’anno si incontrano e sferruzzano creando addobbi e decorazioni per arredare la casa durante le feste. Inoltre, saranno esposti cesti, strenne e tanti prodotti enogastronomici, tra i quali il Paniere delle Eccellenze Bresciane, la scatola con all’interno prodotti di altissima qualità.

Tutti gli articoli sono proposti per ricevere donazioni e sostenere così ANT nelle sue attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica sul territorio di Brescia. L’iniziativa del Temporary si deve anche grazie alla generosità di negozianti e proprietari di botteghe che negli anni hanno prestato gratuitamente per oltre un mese i propri locali.

Durante tutto il periodo di Natale si può aiutare ANT anche recandosi presso gli stand allestiti nelle piazze di Brescia e provincia con le stelle, panettoni e pandori, l’elenco completo delle postazioni è consultabile sul sito www.ant.it/lombardia.

La Fondazione ANT Italia Onlus Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS, la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite. Opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).

Sono complessivamente 520 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile – BUS della Prevenzione. ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto attiva.