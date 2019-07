Tempo di lettura: 2 minuti

Lo scorso sabato, 20 luglio, il Consiglio della Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato la composizione definitiva dei 4 gironi per il campionato di serie B Maschile Old Wild West.

Al via saranno in totale 62 formazioni, e tra queste 4 rappresenteranno la provincia di Cremona. Le compagini cremonesi sono state inserite nel girone B che vedranno in totale ben 11 squadre lombarde, 4 del Veneto ed 1 del Friuli Venezia Giulia. Come già detto in precedenza il campionato (in attesa dei calendari previsti per i primi di agosto) prenderà il via il 29 settembre 2019 con l’ultima giornata in contemporanea su tutti i campi il 19 aprile 2020.

Come già ampiamente comunicato saranno 3 i turni infrasettimanali che sono il 16 ottobre 2019 (4ª di andata), 29 gennaio 2020 (4ª di ritorno) e 11 aprile (vigilia di Pasqua); mentre il campionato si fermerà dal 22 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 per le festività natalizie e nel weekend 6-7-8 marzo 2020 in occasione della Final Eight di Coppa Italia a cui prenderanno parte le prime 2 squadre classificate dei 4 gironi di qualificazione (sede ancora da stabilire) e che saranno nominate al termine del girone di andata.

Le novità sono rappresentate da Robur et Fides Varese, Sangiorgese San Giorgio su Legnano, Nuova Vigevano 1955 ed Omnia Pavia che nella passata stagione militavano nel girone A del campionato di serie B; a queste si aggiungono le neopromosse Corona Platina Piadena, Gilbertina Soresina (provenienti dalla serie C Gold Lombardia), Mestre 1958 e Falconstar Monfalcone (provenienti dalla serie C Gold Veneto).

Questo nel dettaglio l’elenco delle squadre partecipanti al girone B del Campionato Nazionale di serie B maschile Old Wild West 2019-2020 (in neretto le squadre cremonesi, in stampato le new entry, in stampato grassetto le neopromosse).

Ju.Vi. Cremona 1952, Pallacanestro Crema, CORONA PLATINA PIADENA, GILBERTINA SORESINA, ROBUR ET FIDES VARESE, Lecco, Nuova Pallacanestro Olginate, Bernareggio 99, SANGIORGESE SAN GIORGIO SU LEGNANO, Virtus Padova, Rucker San Vendemiano, Vicenza 2012, NUOVA PALLACANESTRO VIGEVANO 1955, OMNIA PAVIA, MESTRE 1958 e FALCONSTAR MONFALCONE.

Successivamente dopo l’estrazione dei calendari verrà stabilita la formula di svolgimento del campionato.

Passando al mercato, continua l’allestimento dei roster per le 4 formazioni cremonesi; in queste settimane molto attive le neopromosse Corona Platina Piadena e Gilbertina Soresina. La compagine piadenese ha riconfermato i giovani Giorgio Piazza e Giuseppe Trevisi, mentre si segnala l’acquisto del giovane play-guardia Guglielmo De Ros classe 1998 di 185 cm proveniente da Giulianova (B).

Negli ultimi giorni molto attiva come detto anche la Gilbertina Soresina che ha acquistato gli atleti Matteo Lottici guardia classe 1991 ex Fiorenzuola d’Arda (C Gold), l’estone Arnold Mitt ala-pivot classe 1998 ex Virtus Civitanova Marche (B) e la guardia-ala Alessandro Bonci classe 2000 ex Bramante Pesaro (C Gold), mentre ha messo in uscita l’ala Fabio Maghet che ha firmato con i Thunder Casalmaggiore (C Silver).

A Crema da segnalare la cessione della giovane ala classe 1998 di 198 cm Emmanuel Enihe che si è accasato in Toscana all’Etrusca San Miniato (B).