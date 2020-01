Tempo di lettura: 1 minuto

Lodi – Si è disputato nella serata di giovedì 16 gennaio il recupero della 14ª giornata di andata del campionato di serie C femminile girone A che vedevano opposte le padrone di casa del Borgo San Giovanni e le bresciane della Fortitudo Brescia. Al termine la gara è finita sul punteggio di 47 a 63, con i seguenti tabellini:

BORGO SAN GIOVANNI-FORTITUDO BRESCIA 47-63

PARZIALI: 18-11, 22-35, 35-53

BORGO SAN GIOVANNI: Felica 3, Bellinzoni 6, Alpoli, Spoldi 2, Savoia 12, Bosoni, Vitelli 2, Bombelli, Fittipaldi, Ponti 8, Sangalli 6, Khafagi. All.: Rossi.

Uscita per 5 falli: Bombelli.

FORTITUDO BRESCIA: Serlini, Alebardi 2, Navoni 6, Frusca 13, Marenda 2, Massara 18, Zonda 3, Bona 9, Pintossi, Della Fiore, Bio 7, Catterina 3. All.: Boselli.

Nessuna uscita per 5 falli.

ARBITRI: Valli di Seriate (BG) e Caforio di Romano di Lombardia (BG).

Questa invece è la classifica aggiornata dopo la 15ª giornata di andata:

Casigasa Parre 26, Melzo 24, Visconti Brignano Gera d’Adda 22, Here You Can Siziano 20, Idea Sport Milano 20, Fortitudo Brescia 20, Don Colleoni Trescore Balneario 12, Cappuccinese Romano Lombardo 10, Bf.Crema 10, Polisportiva Vobarno 10, Corsico 8, Vismara Milano 8, Parco Nord Milano 8, Borgo San Giovanni 6, Lions School Brescia 6.