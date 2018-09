Tempo di lettura: 2 minuti

Mantova – Dopo le prime quattro edizioni storiche, dal 1954 al 1957, ideate quale tributo a Tazio Nuvolari da parte degli organizzatori della 1000 Miglia, Mantova Corse, in collaborazione con l’Automobile Club Mantova e il Museo Tazio Nuvolari, organizza, nei giorni 14-15-16 settembre, la versione moderna del “Gran Premio Nuvolari“: una manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche, secondo le normative F.I.A. / F.I.V.A. / A.C.I. Sport, giunta alla 28ª edizione.

Il percorso:

Prima tappa – venerdì 14 settembre: da Mantova, attraverso la Pianura Padana e gli Appennini, fino alla Riviera Adriatica;

Seconda tappa – sabato 15 settembre: da Rimini, passando per le bellezze di Toscana, Umbria e Marche e ritorno a Rimini;

Terza tappa – domenica 16 settembre: dal Mare Adriatico attraverso le città dell’Emilia Romagna, fino all’arrivo di Mantova, città natale di Tazio Nuvolari.

Un percorso di 1000 km tra le bellezze d’Italia, un connubio di storia, passione, tradizione ed esclusiva ospitalità.

Il periodo di ammissione delle vetture: da quest’anno sarà dal 1919 al 1972.

La scomparsa di Tazio Nuvolari, avvenuta l’11 agosto 1953, destò grande sensazione in tutto il mondo, in particolare, commosse gli uomini della Mille Miglia, Renzo Castagneto, Aymo Maggi e Giovanni Canestrini, i tre che con Franco Mazzotti, scomparso durante la II Guerra Mondiale, avevano ideato e realizzato la “corsa più bella del mondo”.

Castagneto, il deus ex machina della Mille Miglia, ed i suoi amici erano autenticamente legati al pilota mantovano, non solo per l’affetto e la stima per l’uomo e l’ammirazione che provavano per il grande campione, ma anche per i sentimenti di riconoscenza che gli attribuivano, per essere stato tra coloro che, con le proprie gesta, avevano maggiormente contribuito all’inarrestabile crescita della loro creatura. Per onorarne la memoria, il percorso tradizionale della Mille Miglia venne modificato così da transitare per Mantova. Da allora, venne istituito il Gran Premio Nuvolari, da destinare al pilota più veloce e quindi da disputarsi sui lunghi rettilinei che percorrono la pianura Padana, partendo da Cremona e transitando per Mantova, fino al traguardo di Brescia.