Verona – Sarà l’astronauta e astrofisico Umberto Guidoni ad aprire il primo Festival della Scienza in programma a Verona dal 15 al 24 novembre a Palazzo Orti Manara, in stradone Porta Palio 31.

Guidoni, protagonista di due missioni Nasa a bordo dello Space Shuttle e primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale, nel giorno inaugurale, dalle 17, dialogherà con pubblico e giornalisti.

Alle 19 sarà protagonista del vernissage della mostra intitolata “La Luna. E poi? 50 anni dall’allunaggio: storie e prospettive dell’esplorazione spaziale”. La mostra è patrocinata dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con la Nasa e Solar Sistem Exploration Research Virtual Institute.

L’evento si rivolge sia ai neofiti che agli esperti del settore. Sono previsti numerosi momenti dedicati alle scuole, alle famiglie e ai curiosi di ogni età: incontri con responsabili e protagonisti del concorso First Lego League, visite guidate alla mostra e al planetario, esperienze di realtà aumentata e tante attività a cura di Enti ed Istituzioni del territorio e nazionali.

L’evento (costo 10 euro per gli adulti e 5 euro per bambini e studenti universitari ) è organizzato dal Festival della Scienza di Verona (ideato da Caterina Lorenzetti, Francesca Tezza, Petra Grigoletti e Giulia Zanetti) con la collaborazione di: Fondazione Museo Civico di Rovereto, First Lego League Italia, Università di Verona Dipartimento Informatica, Dipartimento Neuroscienze e Dipartimento Biotecnologie, Museo dell’Informatica dell’Università di Verona, Esu, Accademia di Belle Arti di Verona, Politecnico di Milano Ingegneria aerospaziale, Inaf (Istituto astrofisica nazionale) Torino, Politecnico di Torino, Fondazione Links, Museo Nicolis, Digital Hub Innovation Vicenza, Terzo Stormo Aeronautica Militare di Villafranca, Satcom Ground Station F14, Commissione Diocesana stili di vita, e tante altre realtà.

Alla presentazione, oltre alle ideatrici del Festival, sarà presente Alessandra Cattoi, direttora della Fondazione Museo Civico di Rovereto, operational partner per l’Italia di First Lego League. Prevista anche la presenza dei vertici di Cerea Banca. A partire da lunedì 21 ottobre sarà possibile prenotare le attività in programma e la visita alla mostra. Per info o scrivere a .

