La Regione Veneto sostiene la realizzazione di investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico da parte delle piccole e medie imprese di pianura con un bando da 6 milioni di euro.

Rientrano tra gli interventi ammissibili:

l’ampliamento e la ristrutturazione delle strutture ricettive;

gli impianti e gli strumenti tecnologici (compresi hardware e software e sistemi di prenotazione elettronica);

interventi di innovazione digitale, qualificazione dei requisiti di servizio;

la riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse;

l’accorpamento di attività;

la realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness;

interventi per migliorare l’accessibilità.

L’invito è rivolto alle pmi ricettive che non siano ricomprese nel territorio dei comuni di montagna e siano aderenti a un’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciuta. Interessa non solo alberghi e hotel, ma anche campeggi, bed and breakfast e case vacanze.

Il contributo è a fondo perduto e copre fino al 30 per cento delle spese, con un massimo di 200 mila euro con il regime de minimis.

Le richieste possono essere presentate nel periodo compreso dal 22 gennaio 2019 al 7 maggio 2019. La procedura di valutazione sarà a graduatoria.